Gute erste Halbzeit reicht den SF Schliengen in Lörrach-Stetten nicht

Das war knapp. Der Tabellenzweite Mettingen/Krenkingen hatte gegen den Tabellenvorletzten Hochrhein arg zu kämpfen, bis der Sieg unter Dach und Fach war. Denn trotz Chancenplus für die Hausherren waren es die Gäste, die durch ihren Torjäger Timo Keslinke vor der Pause in Führung gehen konnten. Keslinke war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Pfostenschuss Pech hatte. Die Überlegenheit der SG wurde in der Folge aber größer. Ausgerechnet Ex-Hochrheiner Nico Maier war es, der nach 54 Minuten den Ausgleich erzielen konnte. Schließlich war es Patrick Klotz, der nach 66 Minuten mit dem 2:1-Siegtreffer einen möglichen Punktverlust verhinderte. „Ich bin total erleichtert. Es war ein ekliges Spiel“, sagte SG-Trainer Philip Brandl.

Tore: 0:1 Keslinke (12.), 1:1 N. Maier (54.), 2:1 Klotz (66.).

