Seine Führung war zu wenig: Tim Merstetter traf im Bezirksligaduell bei Lörrach-Stetten zum 1:0 für Schliengen. | Archivfoto: Gerd Gründl
Gute erste Halbzeit reicht den SF Schliengen in Lörrach-Stetten nicht

BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Lörrach-Stetten
SF Schliengen
4
1
Abpfiff
Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten bleibt durch den 4:1-Erfolg gegen die SF Schliengen ungeschlagen. Die Sportfreunde können trotz Führungstreffers ihre sieglose Serie nicht beenden. Zum Spielbericht: Gute erste Halbzeit reicht den SF Schliengen beim TuS Lörrach-Stetten nicht (BZ-Plus)

Tore: 0:1 T. Merstetter (5.), 1:1 Toroman (8.), 2:1 Vidjen (43.), 3:1 M. Strauss (52.), 4:1 Benai (60.).

Gestern, 16:00 Uhr
SG Mettingen/Krenkingen
FC Hochrhein
2
1
Abpfiff
Das war knapp. Der Tabellenzweite Mettingen/Krenkingen hatte gegen den Tabellenvorletzten Hochrhein arg zu kämpfen, bis der Sieg unter Dach und Fach war. Denn trotz Chancenplus für die Hausherren waren es die Gäste, die durch ihren Torjäger Timo Keslinke vor der Pause in Führung gehen konnten. Keslinke war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Pfostenschuss Pech hatte. Die Überlegenheit der SG wurde in der Folge aber größer. Ausgerechnet Ex-Hochrheiner Nico Maier war es, der nach 54 Minuten den Ausgleich erzielen konnte. Schließlich war es Patrick Klotz, der nach 66 Minuten mit dem 2:1-Siegtreffer einen möglichen Punktverlust verhinderte. „Ich bin total erleichtert. Es war ein ekliges Spiel“, sagte SG-Trainer Philip Brandl.

Tore: 0:1 Keslinke (12.), 1:1 N. Maier (54.), 2:1 Klotz (66.).

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Zell beendet die beeindruckende Heimserie des FC Schönau (BZ-Plus)

