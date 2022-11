Gute Entwicklung in Katzem Bei Viktoria Katzem ist man mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Vor der Saison war ein großer Schnitt gemacht worden.

„Das Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Vorsitzender Franz-Josef Conen. In der Kreisliga B 1 hatte sich die Viktoria vor allem durch die drei Heimsiege gegen Erkelenz II (3:0), Holzweiler (5:1) und Rurich (1:0) etwas Luft verschafft. Der einzige Auswärtspunkt gelang beim 1:1 in Gerderath.

„Ärgerlich“ ist für den Vorsitzenden aber die Trennung von erster und zweiter Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen. Das sei, so hatte man den Katzemern erklärt, nicht anders möglich gewesen. Dabei hatte die Viktoria seit vielen Jahren die Heimspiele mit erster und zweiter Mannschaft an einem Sonntag gemeinsam ausgetragen. Aktuell entstehe ein höherer Aufwand für die vielen Ehrenamtler, die jetzt an fast jedem Sonntag im Nysterbachstadion Dienst tun müssen. Auch die Kosten beispielsweise für die Platzmarkierung würden steigen. „Das Gemeinschaftsgefühl der beiden Mannschaften geht verloren“, bringt Conen einen weiteren Aspekt ein. Schließlich hatten sich beide Teams gegenseitig unterstützt: Die Spieler der ersten Mannschaft waren früher zum Treffpunkt gekommen, um das Spiel der Zweitvertretung zu beobachten. Umgekehrt waren die Akteure der Zweiten nach ihrer Partie länger am Platz geblieben. Am Spielplan gab es auch etwas auszusetzen. „Wir waren zweimal hintereinander spielfrei, da kommt man aus dem Spielrhythmus“, sagt Franz-Josef Conen.