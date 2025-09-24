 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Kann Goch II erstmals siegen?
Kann Goch II erstmals siegen? – Foto: Susanne Schmidt

Gute Chancen für Goch II & Twisteden, VfL Rhede klarer Favorit

Bezirksliga Niederrhein 4: Am Freitag will Viktoria Goch II den ersten Sieg feiern, die DJK Twisteden kämpft um die vorderen Plätze und Tabellenführer VfL Rhede gastiert bei einem Aufsteiger.

Am 7. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, empfängt Viktoria Gochn II am Freitag den SV Haldern, der ebenfalls unten drinsteht. Die Sportfreunde Lowick sind knapp besser platziert als die DJK Twisteden, die mit einem Sieg wieder im Rennen um Platz zwei wäre. Tabellenführer VfL Rhede ist haushoher Favorit beim Aufsteiger Westfalia Anholt.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
19:30
Spieltext Vikt. Goch II - SV Haldern

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30live
Spieltext Anholt - VfL Rhede

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
20:00live
Spieltext Twisteden - SF Lowick

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live
Spieltext Broekhuysen - Hamminkeln

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30
Spieltext Pfalzdorf - SV Rindern

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live
Spieltext Veen - BW Dingden II

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00live
Spieltext TuS Xanten - SGE B.-Hau

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00
Spieltext TuS Stenern - TSV Weeze

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30
Spieltext SV Friedrich - Kevelaer

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

