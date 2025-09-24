Gute Chancen für Goch II & Twisteden, VfL Rhede klarer Favorit

Am 7. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, empfängt Viktoria Gochn II am Freitag den SV Haldern, der ebenfalls unten drinsteht. Die Sportfreunde Lowick sind knapp besser platziert als die DJK Twisteden, die mit einem Sieg wieder im Rennen um Platz zwei wäre. Tabellenführer VfL Rhede ist haushoher Favorit beim Aufsteiger Westfalia Anholt.
8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV