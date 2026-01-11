Gute Chancen für Bezirksligisten beim Budenzauber

Genau wie bei den Südstädtern muss auch Coach Oliver Seibert beim SV Uedesheim vor dem Turnier aussortieren. „Bei uns im Kader herrscht ein großes Interesse an der Hallenkreismeisterschaft, deswegen werden wir vor dem Start eine Einheit in der Halle absolvieren, damit ich mir ein Bild machen kann, mit welchem Kader wir in das Turnier gehen“, erzählt Seibert.

Der Trainer trifft mit dem SVÜ in der Gruppenphase im VfR Büttgen auf seinen Jugendverein. Solche Momente machen die Hallenkreismeisterschaften für Seibert aus. „Für mich ist der Budenzauber in erster Linie eine der sehr seltenen Möglichkeiten, wo alle Kreisvereine zusammenkommen. Deshalb finde ich es auch schade, wenn manche Vereine nicht teilnehmen. Wir wollen solche Events nutzen, um den Zusammenhalt der Kreisvereine zu stärken. Ich freue mich schon auf eine volle Halle.“