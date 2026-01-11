Gute Chancen für Bezirksligisten beim Budenzauber

Der Oberligist aus Holzheim geht als Pokalverteidiger in die Hallenkreismeisterschaft 2026 und zählt daher auch zu den großen Titelfavoriten. Aber können die Bezirksligisten der HSG tatsächlich in die Suppe spucken?
Während der andere Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler in diesem Jahr auf die Teilnahme verzichtet, tritt die DJK Gnadental, die um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpft, ohne Stars wie Ibrahima Traoré, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen oder Vojno Jesic an. Das Team der DJK wird von Spielern aus der Zweit- und Drittvertretung gestellt. Auch Ligakonkurrent SC Kapellen wird mit einer gemischten Truppe antreten.
Der Vorjahresfinalist SVG Weißenberg geht dagegen in Bestbesetzung in der Großsporthalle Gustorf an den Start. Der Bezirksligist hatte beim Comeback-Turnier 2025 die ersten acht Duelle gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schneider konnte erst im Finale von der HSG aufgehalten werden. Entsprechend groß ist der Ehrgeiz in diesem Jahr. „Unser klares Ziel ist es, als Gruppensieger die Endrunde zu erreichen. Wir wollen unsere guten Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen“, betont Schneider.
Die Motivation in seinem Team, um den Titel mitzuspielen, ist groß, weshalb der Coach auch auf seine Leistungsträger zählen kann. „Die Jungs haben Bock auf das Hallenturnier. Abgesehen von unseren angeschlagenen Spielern kann ich auf meinen gesamten Kader zurückgreifen“, berichtet der SVG-Trainer.
Der in der Liga punktgleiche Tabellennachbar 1. FC Grevenbroich-Süd hat in dieser Saison bereits Hallenerfahrung sammeln können. Den Holthausen-Cup vermochten die Neuenhausener ungeschlagen mit in die Südstadt zu nehmen. Beim Schorn-Cup in Niederaußem schieden die Schlossstädter als Gruppensieger im Viertelfinale aus. „Das Interesse an Hallenturnieren ist bei uns so groß gewesen, dass wir die Turniere mit zwei verschiedenen Kadern bestritten haben. Meine schwierigste Aufgabe für die Kreismeisterschaften wird es sein, zu entscheiden, wer nicht mitkommen darf, da sehr viele Spieler dabei sein wollen“, erklärt Trainer Christian Niebel.
Für den 1. FC liefert die Gruppenphase bereits ein großes Highlight: Am Donnerstag ab 19.04 Uhr steigt das Grevenbroicher Derby gegen den TuS. Da beide Teams in der zweiten Saison in Folge in unterschiedlichen Ligen spielen, ist die Vorfreude auf das Comeback des Erft-Schlagers groß.
Auch ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem SC Kapellen reizt den Grevenbroicher-Coach. „Ich habe zusammen mit Lennart Ingmann die Kapellener A-Jugend trainiert, daher sehe ich es als Ansporn, die Gruppe zu gewinnen, um ein direktes Duell möglich zu machen“, sagt Niebel.
Genau wie bei den Südstädtern muss auch Coach Oliver Seibert beim SV Uedesheim vor dem Turnier aussortieren. „Bei uns im Kader herrscht ein großes Interesse an der Hallenkreismeisterschaft, deswegen werden wir vor dem Start eine Einheit in der Halle absolvieren, damit ich mir ein Bild machen kann, mit welchem Kader wir in das Turnier gehen“, erzählt Seibert.
Der Trainer trifft mit dem SVÜ in der Gruppenphase im VfR Büttgen auf seinen Jugendverein. Solche Momente machen die Hallenkreismeisterschaften für Seibert aus. „Für mich ist der Budenzauber in erster Linie eine der sehr seltenen Möglichkeiten, wo alle Kreisvereine zusammenkommen. Deshalb finde ich es auch schade, wenn manche Vereine nicht teilnehmen. Wir wollen solche Events nutzen, um den Zusammenhalt der Kreisvereine zu stärken. Ich freue mich schon auf eine volle Halle.“