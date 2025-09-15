Gute Besserung, Tobi

Es bedeutet selten etwas Gutes, wenn man einen Banner innerhalb weniger Wochen gleich zwei Mal verwenden kann. Nach der schweren Verletzung von Tobias Günther hat es im vorletzten Heimspiel gegen den SV Langensteinbach nun Tobias Aleksov erwischt. Der Verdacht auf Kreuzband- und Innenbandriss hat sich leider bestätigt – das zweite Mal beim FVE für ihn.



Lieber Tobi, wir alle wünschen dir einen schnellen und guten Heilungsverlauf. Wir sind uns sicher, dass du – wie auch beim ersten Mal – diese Verletzung überwinden und wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen wirst!