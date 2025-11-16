Gute Besserung Khalil Naif !!

Das Heimspiel des SC Böckingen gegen die SGM Abstatt/Ilsfeld begann intensiv und nahm bereits früh Fahrt auf – endete jedoch mit einer unschönen Szene, die den Fußball komplett in den Hintergrund rückte. Nach einem ordentlichen Auftritt des SCB und einer 2:1-Führung wurde die Partie nach einer schweren Verletzung abgebrochen.

In der 25. Minute drehten die Böckinger das Spiel dann komplett. James Bairstrow setzte sich auf der Außenbahn dynamisch durch und fand erneut Krasniqi im Strafraum. Dieser zog den Ball geschickt zurück und schloss ab, Torhüter Mikail Aslan war zwar noch dran, doch der Ball fand dennoch den Weg über die Linie. Die 2:1-Führung gab dem SCB Sicherheit, dennoch blieben die Gäste vor allem bei Standards gefährlich. So auch in der 37. Minute, als erneut Karaman mit einem scharf getretenen Freistoß Özdemir fand. Wieder kam der Innenverteidiger frei zum Kopfball, doch diesmal parierte SCB-Keeper Lars Garbe stark und verhinderte den Ausgleich.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der 7. Minute brachte ein Eckball von Tayfun Karaman die SGM in Führung. Seine Hereingabe segelte punktgenau auf den Kopf von Mirzal Özdemir, der von Ibrahim Bingöl nicht mehr entscheidend gestört werden konnte und den Ball unhaltbar zum 0:1 einköpfte. Doch der SCB zeigte eine gute Reaktion und kam nur sechs Minuten später zum Ausgleich. Ein langer Ball von Khalil Naif landete bei Erion Uka, der den Ball technisch stark verarbeitete, an seinem Gegenspieler vorbeiging und klug querlegte. Elmir Krasniqi musste nur noch einschieben – das verdiente 1:1 in der 13. Minute.

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Böckingen lauerte auf Umschaltmomente, und Abstatt/Ilsfeld musste immer wieder aufmerksam verteidigen. In der 47. und 57. Minute tauchte James Bairstrow gleich zweimal gefährlich vor dem Gästetor auf, jeweils nach gutem Zuspiel – zuerst von Erion Uka, später von Niklas Ülzhöfer. Beide Male zeigte Mikail Aslan jedoch starke Reflexe und hielt sein Team im Spiel.

Die Partie blieb umkämpft, bis sie in der 78. Minute plötzlich zum Stillstand kam. Nach einem langen Ball kam es kurz vor dem Strafraum zu einer rüden, aber unglücklichen Szene. Mirzal Özdemir wollte den Ball mit einer Grätsche klären und ging voll durch. Gleichzeitig stieg Khalil Naif zum Ball, der daraufhin heftig am Knöchel getroffen wurde. Naif blieb am Boden liegen und konnte das Feld nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Die Verletzung stellte sich als so schwer heraus, dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Infolge der Szene entschied sich die SGM Abstatt/Ilsfeld, den Platz geschlossen zu verlassen und das Spiel abzubrechen – ein Zeichen des Respekts und ein klares Signal der Mannschaft, dass die Gesundheit eines Spielers über allem steht. Auch Mirzal Özdemir zeigte sich sofort fair und sichtlich mitgenommen von der Situation. Ihm war keinerlei Absicht zu unterstellen, es handelte sich um einen unglücklichen, aber schweren Zusammenprall.

Wie das Sportgericht das abgebrochene Spiel werten wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund des Spielabgangs der Gäste ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Partie zugunsten des SC Böckingen gewertet wird. Doch all das tritt angesichts der Verletzung in den Hintergrund. Der gesamte Verein und alle Beteiligten können an diesem Tag nur eines hoffen: eine schnelle und vollständige Genesung für Khalil Naif. Come back stronger!

Für den SC Böckingen geht es am kommenden Samstag um 12:30 Uhr auswärts beim TV Flein II weiter. Die SGM Abstatt/Ilsfeld empfängt zur gleichen Zeit die Aramäer Heilbronn II.