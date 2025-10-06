"Gute Balance": SV Bruckmühl trotzt Topteam TSV Dorfen

Der SV Bruckmühl hat am 12. Spieltag der Bezirksliga Ost Topteam TSV Dorfen einen Punkt abgenommen. Am Donnerstag gab es ein 0:0-Remis.

Bruckmühl – Dem SV Bruckmühl ist am 12. Spieltag der Bezirksliga Ost eine kleine Überraschung gelungen. Das Kellerkind holte gegen den Tabellenvierten, den TSV Dorfen, letzte Saison noch Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation, einen Punkt. Damit ist der Landesliga Absteiger nun in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen – wettbewerbsübergreifend sogar schon seit vier Partien.

Bereits nach wenigen Augenblicken prüfte Michele Cosentio Maximilian Grichtmaier im Mangfallstadion. Nach elf Minuten bot sich dann Lukas Steidl die Topchance auf die Führung. Der Stürmer war auf und davon, scheiterte jedoch im Eins gegen Eins an Grichtmaier.

SVB-Trainer Mike Probst sprach im Nachgang von „einem leistungsgerechten Unentschieden“ gegen eines der Topteams. Über 90 Minuten standen auf beiden Seiten vor allem die Torhüter im Rampenlicht.

Maximilian Gröbmeyer pariert erneut stark

Auf der anderen Seite vereitelte Maximilian Gröbmeyer, bereits letzte Woche „Spieler des Spieltags“ beim SVB geworden, eine ähnliche Gelegenheit gegen Dorfens Toptorschütze Leon Eicher. Nach der Pause parierte wieder glänzend gegen Steidl als er einen Kopfball aus dem Eck kratzte.

Im Gegenzug vereitelte erneut Gröbmeyer und bewahrte sein Team gleich mehrfach vor dem Rückstand. Einmal musste sich Bruckmühls Rückhalt jedoch geschlagen geben. Ein Mitspieler klärte jedoch auf der Linie.

Mike Probst zeigt sich streng: „Dürfen uns nicht auf Lorbeeren ausruhen“

Damit mussten sich beide Teams schlussendlich mit einem Remis zufriedengeben, das aber vor allem den Gästen aus Dorfen wehtun dürfte, die damit erneut Punkte im Kampf um den Aufstieg liegenließen. Der SVB dagegen gewann einen weiteren Zähler im Abstiegskampf. Die gesicherte Zone rückt damit weiter näher.

Dass die Formkurve der Rot-Weißen so langsam leicht nach oben geht, erkennt auch Probst an: „Wir haben jetzt vier bemerkenswerte Partien mit einer guten Balance zwischen Defensive und Offensive gespielt, dürfen uns aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen.“

Derby gegen Heufeld wartet im Pokal-Halbfinale

Schon am Dienstagabend steht das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Ab 19:30 Uhr geht es im Lokalderby beim A-Klassisten und Überraschungsteam SV DJK Heufeld um den Einzug ins Finale des Kreispokals, der für den SV Bruckmühl in dieser Saison eine große Rolle spielt.

Die „Zwoate“ duelliert sich bereits ab 19 Uhr im Mangfallstadion im Kellerduell des 8. Spieltags der Kreisklasse mit dem TSV Aßling. Der SVB II ist mit vier Punkten aus acht Punkten auf dem ersten Relegationsplatz. Aßling hat doppelt so viele Zähler auf dem Konto und befindet sich damit auf dem rettenden Ufer. Das Spiel der „Dritten“ vom Wochenende gegen die zweite Mannschaft der Aßlinger wurde ebenfalls verschoben und findet am 14. Oktober statt. (Alexander Nikel)