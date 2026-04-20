Der SV Meppen II hat in der Oberliga Niedersachsen Moral bewiesen. Nach frühem Rückstand durch einen Foulelfmeter des Lüneburger SK Hansa kämpfte sich die Mannschaft zurück und sicherte sich beim 1:1 einen Punkt – den sie in der Schlussphase sogar in Unterzahl verteidigen musste.
Der SV Meppen II und der Lüneburger SK Hansa haben sich am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einem 1:1 getrennt. Vor wenigen Zuschauern brachte ein Foulelfmeter die Gäste zunächst in Führung, ehe Meppen im zweiten Durchgang ausglich.
Meppen II war mit 40 Punkten aus 25 Spielen als Tabellenvierter in die Begegnung gegangen. Aufsteiger Lüneburg belegte vor der Partie mit 33 Zählern aus 23 Spielen Rang neun im Tabellenmittelfeld.
Die Gäste gingen in der 23. Minute in Führung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Meyer den fälligen Elfmeter zum 1:0 für den Lüneburger SK Hansa. Meppen hatte in der Folge mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch zunächst nur selten klare Abschlusssituationen.
Erst im zweiten Durchgang gelang den Gastgebern der Ausgleich. In der 76. Minute traf Hagemann zum 1:1 und stellte den Spielstand wieder her.
Die Schlussphase wurde anschließend hektischer. In der 87. Minute musste Meppens Namoyan nach einer Roten Karte vom Platz, sodass die Gastgeber die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. Lüneburg versuchte, den Vorteil zu nutzen, kam jedoch nicht mehr zum entscheidenden Treffer.
Meppens Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft: „Es war eine gute Antwort auf die Niederlage in Wetschen. Trotz Rückstand sind wir zurückgekommen und haben verdient den Ausgleich gemacht. Dann haben wir in Unterzahl leidenschaftlich den Punkt verteidigt.“
Durch das Unentschieden bleibt der SV Meppen II mit 41 Punkten im oberen Tabellenbereich auf Rang vier. Der Lüneburger SK Hansa erhöht sein Punktekonto auf 34 und behauptet damit seine Position im Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen.