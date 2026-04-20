"Gute Antwort auf die Niederlage" 1:1 gegen Aufsteiger Lüneburger SK Hansa – Hagemann gleicht Elfmeter von Meyer aus von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat in der Oberliga Niedersachsen Moral bewiesen. Nach frühem Rückstand durch einen Foulelfmeter des Lüneburger SK Hansa kämpfte sich die Mannschaft zurück und sicherte sich beim 1:1 einen Punkt – den sie in der Schlussphase sogar in Unterzahl verteidigen musste.

Lüneburg geht per Elfmeter in Führung Der SV Meppen II und der Lüneburger SK Hansa haben sich am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einem 1:1 getrennt. Vor wenigen Zuschauern brachte ein Foulelfmeter die Gäste zunächst in Führung, ehe Meppen im zweiten Durchgang ausglich. Meppen II war mit 40 Punkten aus 25 Spielen als Tabellenvierter in die Begegnung gegangen. Aufsteiger Lüneburg belegte vor der Partie mit 33 Zählern aus 23 Spielen Rang neun im Tabellenmittelfeld.

Die Gäste gingen in der 23. Minute in Führung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Meyer den fälligen Elfmeter zum 1:0 für den Lüneburger SK Hansa. Meppen hatte in der Folge mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch zunächst nur selten klare Abschlusssituationen. Hagemann gleicht aus – Meppen verteidigt Punkt in Unterzahl Erst im zweiten Durchgang gelang den Gastgebern der Ausgleich. In der 76. Minute traf Hagemann zum 1:1 und stellte den Spielstand wieder her.