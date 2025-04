Gute Ansätze, aber keine Punkte: 3:0 in Lützel-Wiebelsbach

Unsere 1A musste am Sonntag beim SV Lützel-Wiebelsbach eine deutliche 3:0-Auswärtsniederlage hinnehmen. In einer Partie, in der wir nach ordentlichem Beginn zunehmend den Faden verloren, fehlte es vor allem in der zweiten Halbzeit an Durchschlagskraft und Konsequenz.