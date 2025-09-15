Gut gespielt, trotzdem verloren

122 Zuschauer, davon etwa 30 Gäste aus der Kurstadt, erwarteten ein Spiel, bei dem der Favorit als ehemaliger Oberligist ausgemacht war. Der FSV Preußen hatte einige Jungs nicht am Start, liebäugelte aber doch mit einem Punkt…
BERICHT von M. Fromm // Preußen Bad Langensalza
Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Formationen lange, die Abwehrreihen hatten die Oberhand. Dolzer bekam bei einem Standard den Ball nicht aufs Tor – knapp drüber ist auch vorbei. Der erste Durchbruch gelang abseitsverdächtig Messing für Arnstadt, er haute das Leder jedoch an den Außenpfosten (68.). Als Preußen ins Risiko ging, kamen für Arnstadt die Konterchancen. Scheurings Ball wurde von Meißner auf der Linie geklärt, Brömel schoss knapp am Tor vorbei. Preußen bedrängte zwar permanent die Hälfte der Gastgeber, die bombenfeste Viererkette ließ aber nicht viel zu. Schleip hatte eine Minute vor Schluss aus der Drehung die Gelegenheit, zielte aber einen halben Meter über den Kasten. So ging die von Jan Weltzien mit nur zwei Gelben Karten ordentlich über die Bühne gebrachte Partie knapp mit 0:1 verloren. Bei einem Spitzenteam warf die Wirth-Elf trotzdem alles rein, es war insgesamt ein guter Auftritt, im nächstem Heimspiel (20. September, 14 Uhr) gegen Saalfeld ist der FSV Preußen allerdings ein wenig zum Punkten verpflichtet.