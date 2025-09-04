Gut gespielt, aber trotzdem verloren

0:2-Niederlage des VfL Wanfried gegen den Tabellenführer FSC Lohfelden

Gestern Abend musste der VfL im Werrastadion in der Gruppenliga zwar gegen das favorisierte Team vom FSC Lohfelden eine 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen, die Mannschaft um Kapitän Dominic Just zog sich aber trotzdem sehr gut aus der Affäre. Bereits in der 3. Minute musste der Gastgeber eine heikle Situation überstehen, ein Schuss eines FSC-Spielers verfehlte das VfL-Gehäuse nur knapp. Nach einer Viertelstunde Spielzeit kamen die Gäste nach einem Ballverlust im Mittelfeld an den Ball, starteten einen schnellen Gegenzug und erzielten den 0:1-Führungstreffer für den FSC. Im weiteren Spielverlauf nahmen die Brombeermänner das Spiel an und gestalteten die Partie über weite Strecken offen. Man spielte ebenbürtig gegen den Tabellenführer und man konnte kaum erkennen, dass zehn Plätze in der Tabelle beide Mannschaften trennten. Pech hatte der VfL bei einem Lattentreffer nach einem Freistoß von Paul Hermann, auch den Nachschuss konnte Dominic Just nicht verwerten. Im zweiten Spielabschnitt vergab u.a. Maurice Burdzik eine gute Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Die Gäste aus Lohfelden machten dann mit den Treffer in der 89. Minute zum 0:2-Endstand den Sack dann endgültig zu. Kurz vor dem Spielende kassierte Sebastian Zeuch und ein Gästespieler noch eine G/R-Karte. "Ich war absolut zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft, sie hat alles gegeben. Wir hatten mehr Torchancen als die Gäste und so hätten wir zumindest ein Unentschieden verdient gehabt. Leider haben wir uns nicht belohnt" so VfL-Coach Marco Althans. "Als Aufsteiger mit dieser Spielweise gegen den Tabellenführer aufzutreten, dass war schon bemerkenswert. Wir sind in der Gruppenliga angekommen". Alle im Lager der Brombeermänner schauen nun positiv in Richtung Sonntag, wenn der VfL beim Tabellendritten TuSpo Rengershausen antritt.