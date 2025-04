Gut gespielt – aber am Ende wieder nur ein Remis

Bei den Gastgebern schien indes die Kabinenpredigt ihres Trainers gefruchtet zu haben, denn die TSG konnte zunehmend ihr Offensivspiel forcieren. Schlussmann David Weiner erwischte aber einen Sahnetag auf dem Nattheimer Haldenberg und ließ die TSG-Stürmer ihre Haare raufen. Zunächst stand Eichhorn in der 73. Minute alleine vor dem Tor, mit einer Blitzreaktion rettete er seine Farben vor dem Ausgleich. In der 87. Minute hätte er sich beinahe noch als Vorlagengeber in den Spielbericht eingetragen. Zunächst brachen die Nattheimer durch, wieder zeichnete sich eine Eins-gegen-eins-Situation ab. Weiner, alles andere als festgewurzelt, stürmte beherzt dem Angreifer entgegen und schlug den Ball zielgenau zu Kilian Kuntz vor. Dessen Angriff wurde jedoch vom Schiedsrichter wegen Abseits zurückgepfiffen.

In einer zum Schluss hektisch und von beiden Seiten äußerst emotional gewordenen Spielpaarung wurde in der Nachspielzeit einmal mehr der Schiedsrichter „Zünglein an der Waage“ gegen die Klosterstädter. Ein offensichtliches Stürmerfoul an David Weiner wurde vom Referee übersehen, und die TSG kam in der 91. Minute zum Ausgleichstreffer. Stefan Weida hatte noch in der 96. Minute die Chance zum Gästesieg, aber so blieb es wieder einmal bei einer sieglosen Partie. Auch wenn die Belohnung für die Sportfreunde ausblieb, so zeigten Kampfgeist und Spielaufbau, dass die Goldwasenelf auf dem Weg ist, wieder zu ihrem Rhythmus zu finden.