❗️Gut gerüstet in die Pokalwoche❗️

Der FC Union Heilbronn zeigte eine gelungene Generalprobe und gewann beim SC Abstatt mit 9:1. Während man größtenteils zu überzeugen wusste und ohne Verletzte zurückkehrte, erwischte es einen Spieler von Abstatt am Knie. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung!

Die erste Chance des Spiels hatte Emre Korkmaz, der jedoch einen Eckball nur knapp über das Gehäuse köpfte. Wenig später passte Eric Schiek perfekt an den zweiten Pfosten, doch Michele Varallo bugsierte den Ball ebenfalls über das Tor. Mit einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute belohnten sich die ADLER für den guten Start: Einen Freistoß von Luciano Gruosso konnte Sefa Simsek noch parieren, den Abpraller köpfte Michael Wodarz zum 1:0 ins Tor. Das 2:0 fiel durch einen schönen Distanzschuss von Emre Korkmaz, der im langen Eck einschlug. In der Folgezeit kam auch die Heimelf gelegentlich ins letzte Drittel, so musste Levent Heimannsberg einen Distanzschuss von Fatih Ceylan parieren. Pech hatte Michele Varallo auf der Gegenseite, als bei einem Kopfball nach Flanke von Finn Knott der Ball vom Innenpfosten parallel zur Torlinie ins Aus trudelte. In der 30. Minute kombinierten sich die ADLER über den rechten Flügel, sodass Eric Schiek am Sechzehner freigespielt wurde und mit einem platzierten Schuss zum 3:0 traf. Den Schlusspunkt einer ereignisreichen ersten Hälfte setzte Luciano Gruosso in der 42. Minute: Nach einem Ballgewinn schalteten die ADLER blitzschnell um, Michele Varallo legte perfekt auf, sodass unsere Nummer 7 das 4:0 erzielen konnte.

In der zweiten Halbzeit kamen zunächst die Gastgeber zum Anschlusstreffer: Nach einer Halbfeldflanke tauchte Dominik Schnabel frei vor dem Tor auf und erzielte das 1:4. Doch der FCU antwortete umgehend: Finn Knott spielte den Ball in die Mitte zu Deniz Baydin, der überlegt zum 5:1 abschloss. In der Folgezeit konnten die ADLER durch einen Doppelpack von Sami El Abbadi und Salvatore Buttafuoco auf 9:1 davonziehen und scheinen gut gerüstet für das kommende Pokalspiel zu sein.