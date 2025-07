Gut gerüstet dank starker Neuzugänge

Die neue Runde unterscheidet sich in einem Aspekt entscheidend von der Vorsaison. Während 2024/25 "nur" 15 Mannschaften in der Landesliga Rhein-Neckar am Start gewesen sind, nehmen 2025/26 18 Teams die Mammutrunde in Angriff. Unterm Strich bedeutet das sechs Punktspiele mehr – 34 statt 28 und einen festen Absteiger mehr.

Nun sei es eben so, sagt der 36-Jährige weiter: "Damit müssen alle anderen auch leben. Die Ferienzeit wird sicher dafür sorgen, dass bei allen Mannschaften immer mal wieder einer fehlen wird."

Die Anordnung der Spieltage passt Denis Schwager ganz und gar nicht. „Zwei englische Wochen und insgesamt sechs angesetzte Spiele im August finde ich katastrophal“, sagt der Trainer der SG Kirchardt und erläutert: "Ich verstehe nicht, was dagegengesprochen hätte, diese englischen Wochen in den September und Oktober zu verlegen, wenn die Urlaubszeit vorbei ist."

In Kirchardt will man sich verständlicherweise auf die eigene Leistung konzentrieren und in erster Linie soll selbige den erneuten Klassenerhalt bringen. "Ich finde, dass wir diese Saison nicht schlechter als zuletzt sind – ganz im Gegenteil", sieht Schwager seine Truppe gerüstet.

Zu ersetzen gilt es in erster Linie Philipp Strähle und Henrique Cardoso. Letztgenannter wird Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Adelshofen. Strähle, in der Vorsaison mit acht Toren treffsicherster Kirchardter, schließt sich als spielender Co-Trainer seinen Kumpels Andre Rott und Kevin Oliveira, die die SGM Fürfeld/Bonfeld coachen, an.

Ansonsten ist das SG-Team größtenteils zusammengeblieben und begrüßt einige spannende Neuzugänge. Oskar Bechtel vom FC Badenia Rohrbach a.G. ist einer davon. Der 21-Jährige ist in der Jugend beim VfB Eppingen ausgebildet worden, gehörte dann eine Saison dem Kreisliga-Kader der SG Kirchardt an, ehe er beim FV Elsenz 2023/24 eine Fabelspielspielzeit mit insgesamt 50 Scorerpunkten (37 Tore – 13 Assists) hinlegte. Es folgte eine Saison bei Rohrbach a.G. Nun ist Bechtel zurück und soll in Kirchardt den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Ein weiterer Transfercoup ist die Verpflichtung von Gianluca Breve. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten FV Nußloch, für den er trotz seines jungen Alters bereits 49 Landesliga-Partien bestritten und dabei zehn Tore erzielt hat. Vergangene Saison traf er gegen die SG bei deren wilder 3:6-Niederlage in Nußloch. Der Kontakt zu Breve kam über Jan Niklas Weber, der dessen Cousin ist, zustande.

Ebenfalls aus Nußloch kommt David Reitarow. Der 24-jährige Angreifer hat in jungen Jahren bereits beachtliche Stationen hinter sich. 2017/18 spielte er für die U17 der TSG Hoffenheim in der Junioren-Bundesliga und bei der TuS Mechtersheim sammelte er im Erwachsenenbereich Oberliga-Erfahrung.

Verbandsliga-Erfahrung bringt Jannik Danecker mit. Der 22-jährige Abwehrspieler stand in den vergangenen drei Jahren in Diensten des VfR Heilbronn. Zwei davon in der Landesliga Württemberg und eines in der Verbandsliga. Mit David Kuhn kommt ein entwicklungsfähiger Kicker aus der U19 des VfB Eppingen.

Bad Rappenau, Waibstadt, Ittlingen sowie Siegelsbach. Dennis Bödinger spielt seit 2010 für verschiedene Vereine im Sinsheimer Kreis und hat von der Kreisliga bis zur Kreisklasse B alles erlebt. In Kirchardt schlägt der mittlerweile 33-jährige Offensivmann als Routinier auf und darf dort im gehobenen Fußballeralter sein Landesliga-Debüt feiern.

Nach dem Trainingsauftakt am Dienstag ist der Vorbereitungsplan eng getaktet. Fünf Testspiele sind bereits terminiert. Dazu kommt mindestens eine Partie im badischen Pokal, je nach Auslosung könnte es aber auch ein bisschen weiter gehen.

Eine Woche vor Rundenbeginn nehmen sich Schwager und seine Schützlinge Zeit für den Feinschliff. Vom Freitag, den 1. August, bis Sonntag, den 3., absolvieren sie ihr Trainingslager. "Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht und damals den Grundstein für eine starke Saison gelegt", so der Trainer. Die Generalprobe für den Rundenauftakt am Wochenende des 9./10. Augusts steigt mittwochs zuvor gegen den Kreisligisten TSV Kürnbach.

"Wenn wir als Einheit mit den Neuzugängen schnell zusammenwachsen, habe ich ein sehr gutes Gefühl", blickt Schwager erwartungsfroh voraus.