Gut gekämpft und keine Punkte

Platten hatte die erste Gelegenheit der Partie. Hansjosten konnte einen Freistoß von Licher gerade noch über die Latte lenken (5. Minute). Die Gäste taten sich schwer ins Spiel zu kommen. Nach 16 Minuten der erste Versuch mit einem Schuss aus der Drehung, Klein war jedoch per Fußabwehr zur Stelle. Die besten Gelegenheiten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte Preist durch Freistöße. So zirkelte Reuter einen Freistoß aus 19 Metern knapp am Winkel vorbei (21. Minute), einen weiteren Standard verlängerte Reichert an die Latte (32.). So blieb es bis zur Pause beim 0:0 Unentschieden. Insbesondere weil Platten konzentriert und gut organisiert verteidigte.

Im Spiel gegen den Tabellenzweiten SG Preist musste sich der TuS Platten am Ende geschlagen geben. Doch die „Torfabrik“ des B-Klasse musste sich den Sieg hart erkämpfen und kam erst in den letzten 20 Minuten auf die Siegerstraße.

Auch nach dem Seitenwechsel war Preist die agilere Mannschaft, verzweifelte aber am Kampf der Plattener. Becker traf mit einer Direktabnahme das Außennetz (49.) und auch sein artistischer Versuch per Fallrückzieher ging am Tor vorbei (57.). So stieg bei den mitgereisten Fans nach und nach der Unmut gegenüber dem Ergebnis und der Leistung ihrer Mannschaft. Die letztendliche Führung war dann zwar anhand der Spielanteile verdient, in der Entstehung jedoch zumindest fragwürdig. 73. Minute, Foulelfmeter für Preist, Tim Roth lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelt flach in die linke Ecke zur 0:1 Führung. Platten versuchte zwar irgendwie noch zu Gelegenheiten zu kommen, man merkte der Mannschaft jedoch den Kampf der bisherigen Partie an. 88. Minute, Weltklasseparade von Klein, beim Nachschuss von Reuter zum 0:2 ist er jedoch machtlos. In der Schlußminute ließen die Gäste dann nochmal ihre Offensivqualitäten aufblitzen. Schnelle Kombination auf engem Raum, Reuter vollstreckt frei vor Klein zum 0:3 Endstand.

Der Sieg für Preist geht anhand der Spielanteile sicherlich in Ordnung, ist aber vielleicht ein bis zwei Treffer zu hoch ausgefallen. Bezüglich Kampf und Einsatz hätte unsere Mannschaft sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Bereits am Samstag Abend geht es dann in Salmrohr gegen die zweite Mannschaft des FSV.