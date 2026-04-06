Gut gekämpft - Trotzdem verloren!

Beide Mannschaften hatten zu Beginn der Partie wenige Möglichkeiten. Bargau spielte gut mit, die Feldvorteile lagen aber eher auf Unterkochener Seite. Wirkliche Torchancen gab es auch eher selten, einige Weitschüsse verfehlten das Tor auch. In der 22.Minute hatte Weisensee aus kurzer Distanz die Chance, wurde aber beim Abschluss noch gestört und traf den Ball nicht. In der 32.Minute gab es Freistoß, den Essig ausführte und bei dem der Ball vom Innenpfosten auf die gegenüberliegende Seite abprallte, wo Löffelad am schnellsten schaltete und per Kopf das Tor erzielte. Kurz vor der Halbzeit gab es dann die wohl spielentscheidende Szene, als Eller an der Außenlinie zu Boden ging und es anschließend ein Wortgefecht mit dem gegnerischen Trainer gab. Daraus gab der Schiedsrichter Eller die Rote Karte, obwohl er selbst nichts gehört hatte und nur auf Zuruf des Trainers hier intervenierte. In Unterzahl ging man dann in Hälfte zwei und spielte hier richtig gut. Bargau bestimmte von nun an zwar das Spiel, wurde aber bis Mitte der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil, denn man hatte selbst gute Möglichkeiten auf das 2:0. Leider wurde man in direkter Folge eines eigenen Angriffs ausgekontert und kassierte das 1:1 durch Klement. Nur zwei Minuten später hatte Baumann nach Zuspiel von Ilg die große Chance zur erneuten Führung, verfehlte aber knapp das Tor. Auch eine Ecke von Viehöfer und Verlängerung von Essig wurde für Bargau sehr gefährlich, doch irgendwie wollte der Ball nicht mehr ins Tor. Stattdessen fabrizierte man hinten noch einen Foulelfmeter, den die Gäste zur Führung verwandelten. Am Ende reicht es in einem intensiven Spiel nicht mehr für einen Punkt, der vor allem aufgrund der langen Unterzahl sicher mehr als verdient gewesen wäre.