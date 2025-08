"Gut gekämpft": Max Braune ist stolz auf den MSV - die Stimmen

Der Anfang ist gemacht, die ersten Punkte eingefahren. Der MSV Duisburg hat vor heimischem Publikum einen 2:1-Erfolg gegen die Reserve des VfB Stuttgart eingefahren und sich damit - zumindest für eine Nacht - an die Tabellenspitze der 3. Liga gesetzt. Nach dem Spiel schilderten Keeper Max Braune, Abräumer Rasim Bulic und Doppelpacker Patrick Sussek ihre Eindrücke von der Begegnung.

Die Stimmen zum Spiel

Rasim Bulic: "Wir wussten, dass Stuttgart eine spielstarke Mannschaft ist. Wir mussten uns auf unsere Stärken besinnen, den Ball pressen und im Ballbesitz ruhig bleiben. Das ist uns in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen, wir haben es in der Pause aber angesprochen und im zweiten Durchgang verbunden mit der Umstellung auf die Doppel-Sechs dann besser gemacht. Stuttgart hatte wirklich gute Aktionen, aber man muss auch sagen, dass wir kein Gegentor zugelassen haben."