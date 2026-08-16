Gut gekämpft, aber trotzdem verloren: FCA unterliegt Hauzenberg II

– Foto: Daniela Muggendobler

Ohne Spielertrainer Schuster und zahlreichen weiteren Ausfällen nahm das Spitzenspiel zwischen den beiden noch verlustpunktfreien Mannschaften der Kreisliga Passauer Land den erwarteten Verlauf: Der FC Sturm Hauzenberg II hatte viel Ballbesitz und versuchte sich immer wieder über außen durchzukombinieren. Nach einer Ecke in der 5. Minute hatte Aunkirchen dann Glück, dass der Ball von der Unterkante der Latte zurück ins Spielfeld prallte. Nach einer Viertelstunde gingen die Hausherren dann aber doch in Führung: Starkl stand nach einem Aunkirchener Ballverlust alleine vor Perstofer und schob die Kugel cool ins Eck. Mit zunehmender Spieldauer kam Aunkirchen aber besser in die Partie, Hauzenberg war aber trotzdem weiterhin spielbestimmend. In der 36. Minute erwischten die Gäste den Sturm aber auf dem falschen Fuß: Weingärtler war bei einem schnell ausgeführten Freistoß auf und davon und nutzte die erste wirkliche Chance zum Ausgleich. Alles schien auf ein 1:1 zur Pause hindeuten, doch in der Nachspielzeit zeigte nochmal Starkl seine Klasse, als er einen Chipball technisch anspruchsvoll herunterplückte und zum 2:1 verwertete.

Nach dem Seitenwechsel musste Aunkirchen den zweiten verletzungsbedingten Ausfall verkraften, stemmte sich aber weiter gegen die Niederlage. Hauzenberg verpasste es bei 2-3 guten Gelegenheiten den Deckel auf die Partie zu machen, so blieb es bis zum Ende spannend. Der FCA bekam dann tatsächlich noch 2 gute Chancen, Weingärtler traf den Ball aber nicht richtig und ein Freistoß aus aussichtsreicher Position blieb ebenfalls ungenutzt.