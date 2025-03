„Gut für die Mentalität“ – Kantersieg im Kellerduell für Forstern II

Die Reserve des FC Forstern macht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der Sieg gegen Altötting war das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Durch den 5:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten TV 1864 Altötting blieb die Reserve des FC Forstern auch im vierten Punktspiel in Folge ungeschlagen. Dabei mussten die Forsternerinnen, die lediglich eine Auswechselspielerin zur Verfügung hatten, die letzten Minuten sogar in Unterzahl bestreiten.

Gerade einmal 90 Sekunden waren absolviert, als Maria Zierer die Kugel nach einem Steckpass erstmals im Kasten der Gäste unterbrachte. Und auch der zweite Treffer ging auf das Konto der 18-jährigen Offensivakteurin, die Mitte der ersten Hälfte erneut ihre Schnelligkeit ausspielte (27.). „Das war gut für die Mentalität und hat uns sicher geholfen“, weiß FCF-Coach Michael Kiefer. Ganz zufrieden konnte der Übungsleiter trotz der komfortablen Führung jedoch nicht sein. „Wir haben uns sehr hinten reindrücken lassen. Altötting ist allerdings nie zu zwingenden Abschlüssen gekommen.“

Mit dem Wiederanpfiff habe seine Mannschaft aber begonnen, „Ball und Gegner laufen zu lassen“, woraufhin sich die Gastgeberinnen eine Vielzahl an klaren Kontermöglichkeiten erarbeiten und drei weitere Tore erzielen konnten. Nach einem Pass in die Tiefe überlupfte Lisa Dimpflmaier die gegnerische Keeperin (68.), dann verwertete Aushilfe Alexandra Allram eine schöne Hereingabe (70.), und im Anschluss an einen Steckball auf Zierer (74.) stand es plötzlich 5:0. Doch die Freude über diesen Treffer währte nur kurz, denn die Dreifachtorschützin musste daraufhin verletzungsbedingt den Rasen verlassen – nach der Auswechslung von Leonie Jungwirth zur Pause bereits der zweite Ausfall für die Heimelf aus Forstern. Diagnosen stehen noch aus.