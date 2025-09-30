Gut angefangen und dann stark nachgelassen: Langengeisling Frauen noch ohne verlorenen Punkt

Die Damen des FC Langengeisling fuhren den nächsten Bezirksligasieg ein. Was zunächst nach einer klaren Sache aussah, entwickelte sich fast noch zum Desaster.

Das erwartet harte Stück Arbeit war der 3:1 (2:1)-Erfolg des FC Langengeisling gegen den FC Oberau. Dabei startete der Tabellenführer der Bezirksoberliga perfekt. Nach einem öffnenden Pass von Ronja Buttstedt ging Alex Kaufmann auf und davon und überraschte Torfrau Verena Gindhart mit einem Weitschuss aus spitzem Winkel zum 1:0 (2.). Kurz darauf startete Buttstedt nach langem Ball von Carina Sedlmeier und Ablage von Julia John ein Solo über 40 Meter und erhöhte flach ins rechte Eck auf 2:0 (6.)

„Eigentlich hatten wir das Gefühl, sehr gut im Spiel zu sein“, meinte hinterher Co-Trainerin Steffi Karamatic, „aber dann haben wir uns selbst ausgebremst“. Rebecca Schelling bestrafte einen Geislinger Fehler im Spielaufbau prompt mit dem Anschlusstreffer (18.).