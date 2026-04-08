Gut 20 Sportler mit Behinderung kicken gemeinsam und bieten „ein Stück Normalität" Inklusionsmannschaft von Raffael Scherer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Inklusionsmannschaft FC Forstern – Foto: Alexander Fox

Die Inklusionsmannschaft des FC Forstern wurde mit dem Sepp-Herberger-Award ausgezeichnet. Im Juni findet das erste Gedächtnisturnier statt.

Auch Rollstuhlfahrer haben Spaß am Fußballspielen. Das beweist die Inklusionsmannschaft des FC Forstern, bei der gut 20 Sportler mit körperlicher oder geistiger Behinderung zusammen mit Trainern, Betreuern und anderen Vereinssportlern auf dem Kunstrasen kicken. Angefangen hatte man im April 2023 mit vier Spielern. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung war von Stefan Baumgartner die Idee dazu gekommen, so Marc Lindenblatt, Abteilungsleiter Fußball des FC Forstern. Man habe sich das Konzept angesehen und sich nach den Auflagen erkundigt: „Dann haben wir gemerkt: Es gibt eigentlich keine Auflagen, wir starten einfach und schauen, was passiert.“

Sofort bezog man auch die restlichen Vereinsmitglieder ein. Besonders die Jüngeren sollten beim Training dabei sein, damit man auf dem Kleinfeldplatz mehr Spieler hat. Und Lindenblatt war wichtig, dass die Berührungsängste auf beiden Seiten überwunden werden: „Das ist menschlich ein Lerneffekt für alle.“ Altersspanne von 16 bis über 40 Mittlerweile treffen sich die Sportler alle 14 Tage – und es dürften gern noch mehr werden. Wobei man sich das nicht wie reguläres Fußballtraining vorstellen könne. Denn aufgrund der verschiedenen Beeinträchtigungen braucht es individuelle Betreuung, und die Level sind sehr unterschiedlich, so Lindenblatt.