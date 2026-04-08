Gut 20 Sportler mit Behinderung kicken gemeinsam und bieten „ein Stück Normalität"

Die Inklusionsmannschaft des FC Forstern wurde mit dem Sepp-Herberger-Award ausgezeichnet. Im Juni findet das erste Gedächtnisturnier statt.
Auch Rollstuhlfahrer haben Spaß am Fußballspielen. Das beweist die Inklusionsmannschaft des FC Forstern, bei der gut 20 Sportler mit körperlicher oder geistiger Behinderung zusammen mit Trainern, Betreuern und anderen Vereinssportlern auf dem Kunstrasen kicken.
Angefangen hatte man im April 2023 mit vier Spielern. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung war von Stefan Baumgartner die Idee dazu gekommen, so Marc Lindenblatt, Abteilungsleiter Fußball des FC Forstern. Man habe sich das Konzept angesehen und sich nach den Auflagen erkundigt: „Dann haben wir gemerkt: Es gibt eigentlich keine Auflagen, wir starten einfach und schauen, was passiert.“
Sofort bezog man auch die restlichen Vereinsmitglieder ein. Besonders die Jüngeren sollten beim Training dabei sein, damit man auf dem Kleinfeldplatz mehr Spieler hat. Und Lindenblatt war wichtig, dass die Berührungsängste auf beiden Seiten überwunden werden: „Das ist menschlich ein Lerneffekt für alle.“
Mittlerweile treffen sich die Sportler alle 14 Tage – und es dürften gern noch mehr werden. Wobei man sich das nicht wie reguläres Fußballtraining vorstellen könne. Denn aufgrund der verschiedenen Beeinträchtigungen braucht es individuelle Betreuung, und die Level sind sehr unterschiedlich, so Lindenblatt.
Mitspielen darf jeder, der geistig oder körperlich beeinträchtigt ist, sonst gibt es keine Auswahlkriterien. Die Altersspanne reicht von 16 bis über 40. Manche kommen sogar aus Wasserburg, wo es keine vergleichbaren Angebote gibt. Lindenblatt vermutet, dass viele Sportvereine schon froh sind, mit den verfügbaren Ehrenamtlern dem Bedarf gerecht zu werden. Da stehe eine Inklusionsmannschaft nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.
Wer beim Spielen auf dem Kleinfeld des Kunstrasenplatzes gewinnt, ist egal. Wichtig sei den Hobbysportlern die Gemeinschaft und „ein Stück Normalität“, so der Eindruck von Betreuerin Martina Mettin. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man einfach rausgeht, sich mit Freunden trifft oder etwas unternimmt.“ Aber für die Spieler der Inklusionsmannschaft sei das etwas ganz Besonderes, eine schöne Abwechslung.
Mettin hatte für ihr Engagement für die Mannschaft des FC Forstern bereits die Ehre, bei den Paralympics als Fackelläuferin mitzuwirken (wir berichteten). Und ein Höhepunkt jagt den nächsten: So honorierte die DFB-Stiftung Sepp Herberger vor Kurzem das Engagement der Forsterner mit dem dritten Platz des Sepp-Herberger-Awards in der Kategorie Handicap-Fußball. Das Preisgeld von 5000 Euro verwende man, um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen, so Lindenblatt.
Und das nächste große Ereignis steht bereits fest: Am 21. Juni veranstaltet der FC Forstern sein erstes Gedächtnisturnier für den vergangenes Jahr überraschend verstorbenen Maxi Meinl, einem der Gründungsmitglieder der Inklusionsmannschaft. Zuschauen darf jeder – und wer sich für die Inklusionsmannschaft interessiert, darf sich per E-Mail an alle-am-ball@fcforstern.de wenden. Infos gibt es unter www.fcforstern.de.