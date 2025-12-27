Gustorf lebt ❤️🤍💙

Ein weiteres rundum positives und sportlich erfolgreiches Jahr 2025 ließ die SpVg. Gustorf-Gindorf mit einer wahrlich legendären Weihnachtsfeier ausklingen. Am Torfstecherweg kam zusammen, was den Verein ausmacht: Gemeinschaft, Leidenschaft und jede Menge gute Stimmung.

Von der talentierten A-Jugend über die sich stetig weiterentwickelnde 2. Mannschaft, die ambitionierte 1. Herrenmannschaft im Aufstiegsrennen bis hin zum aktuellen Landesligakader der Damen – alle waren sie dabei. Komplettiert wurde die große Runde durch zahlreiche Alte-Herren-Legenden sowie engagierte Jugendtrainer. Gemeinsam feierten rund 120 Gäste auf dem Weihnachtsmarkt bei Glühwein und klassischem Weihnachtsmarktessen ein stimmungsvolles Fest.

Für die musikalischen Highlights sorgte DJ Tim, der den Abend perfekt einleitete. Doch das absolute Highlight ließ nicht lange auf sich warten: Als Überraschungsgast betrat King Loui (kölschband us Kölle) den Saal und spielte ihren letzten Gig des Jahres – exklusiv auf der Weihnachtsfeier der SpVg. Gustorf-Gindorf. Eine Riesensensation für alle Anwesenden und der perfekte Auftakt für einen Abend, wie ihn wohl nur Gustorf erleben kann.