Gustorf geht mit Trainerduo in die Liga A! von Florian Kohnke · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Gustorf geht mit Trainerduo in die Liga A! Was von Beginn an klar war, ist nun auch offiziell besiegelt: Die SpVg. Gustorf-Gindorf geht mit dem erfolgreichen Trainerduo Marcel Stormanns und Justus Baltes in die neue Saison der Liga A.

Sowohl der Verein als auch die beiden Trainer brennen weiterhin für die gemeinsame Aufgabe – und der Erfolg der vergangenen Monate gibt allen Beteiligten recht. Deshalb war intern frühzeitig klar, dass es keinen Grund gibt, etwas zu verändern. „Der Verein hat Bock, die beiden haben Bock und der Erfolg gibt uns allen recht“, erklärt der sportliche Leiter Marco Müller. „Marcel und Justus ergänzen sich hervorragend, die Rollen sind klar verteilt und das Wichtigste ist: Die Mannschaft steht zu 100 Prozent hinter unserem Trainerduo.“