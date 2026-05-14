Gustorf geht mit Trainerduo in die Liga A!
Was von Beginn an klar war, ist nun auch offiziell besiegelt: Die SpVg. Gustorf-Gindorf geht mit dem erfolgreichen Trainerduo Marcel Stormanns und Justus Baltes in die neue Saison der Liga A.
Sowohl der Verein als auch die beiden Trainer brennen weiterhin für die gemeinsame Aufgabe – und der Erfolg der vergangenen Monate gibt allen Beteiligten recht. Deshalb war intern frühzeitig klar, dass es keinen Grund gibt, etwas zu verändern.
„Der Verein hat Bock, die beiden haben Bock und der Erfolg gibt uns allen recht“, erklärt der sportliche Leiter Marco Müller. „Marcel und Justus ergänzen sich hervorragend, die Rollen sind klar verteilt und das Wichtigste ist: Die Mannschaft steht zu 100 Prozent hinter unserem Trainerduo.“
Auch die sportliche Entwicklung spricht für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Beide haben in der vergangenen Saison – ähnlich wie die Mannschaft – eine unglaubliche Entwicklung genommen, vor allem nach dem Vatan-Spiel im letzten Jahr“, so Müller weiter.
Für Marcel Stormanns steht die gemeinsame Ausrichtung des Vereins im Mittelpunkt: „Wir wollen alle zusammen das Gleiche – den Verein in der Liga A etablieren und Stück für Stück unsere starke Jugend im Seniorenbereich integrieren.“
Die SpVg. Gustorf-Gindorf sieht sich gut vorbereitet auf die kommende Saison und freut sich auf das Abenteuer Liga A.