Gustav Guder wechselt von der TSG Hofgeismar zu den 08ern

"Bei uns findet Gustav ein Umfeld, in dem Trainer Rainer Gburrek großen Wert auf Einsatzzeiten legt", heißt es in einer Erklärung. So können sich junge Spieler wie er in Ruhe an den Herrenbereich gewöhnen und sich gesund entwickeln.

„Gustav ist ein sehr laufstarker, dynamischer Spieler, der in Hofgeismar A-Jugend Gruppenliga gespielt und dort als Kapitän bereits Verantwortung übernommen hat“, beschreibt ihn Rainer. „Mir ist wichtig, dass er behutsam an den Seniorenbereich geführt wird, aber da bin ich mir sicher, weil er auf mich als sehr lernwilliger Spieler und Mensch wirkt und viel Entwicklungspotenzial mitbringt.“