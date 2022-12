Trotz des damaligen 0:5 im 2021/22er Kreispokalfinale gegen Eintracht Trier II wurde die fußballerische Qualität der SG Gusenburg/Grimburg bereits seinerzeit deutlich. Mittlerweile schlägt sich die Klasse auch in sportlichem Erfolg nieder. – Foto: FuPa Rheinland/Archiv

Gusenburgs Ballkünstler aus Südamerika 13 Siege, ein Remis, keine einzige Niederlage: Die SG Gusenburg/Grimburg führt das Klassement in der Fußball-Kreisliga C Mosel/Hochwald sehr souverän an und kann schon mal den Aufstieg planen. Wie es die Spielgemeinschaft geschafft hat, einige starke Südamerikaner an sich zu binden.

Bereits mit 14 Zählern Vorsprung führen die Vereinigten aus Gusenburg und Grimburg die Konkurrenz in der Kreisliga C Mosel/Hochwald an. Dass der aktuelle Zweite SV Farschweiler ein Spiel weniger ausgetragen hat, fällt da kaum ins Gewicht. Nach 13 Siegen und nur einem Remis – das am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen die SG Thomm II zustandekam (1:1) – stehen stolze 40 Punkte auf der Habenseite.

„Schon der Auftakt im Heimspiel gegen Farschweiler, das wir überraschend hoch mit 6:1 gewinnen konnten, war ein erstes Ausrufezeichen. War es eine Eintagsfliege oder der Beginn einer unglaublichen Serie, haben wir uns gefragt. Zum Glück hat sich diese Serie von Spiel zu Spiel fortgesetzt“, berichtet Trainer Michael Weber. Dadurch habe sich seine Mannschaft „unglaublich viel Selbstbewusstsein angefressen“. Das Quäntchen Glück sei auch auf der Seite seines Teams gewesen, wie etwa beim 3:2 bei der SG Fell II oder beim 3:2 gegen Bekond II, als man in der fünften Minute der Nachspielzeit das Siegtor schoss. Dass ausgerechnet im finalen Spiel vor der Winterpause der 14. Sieg in Folge ausblieb, tut der rundum positiven Gesamteinschätzung keinen Abbruch. „Wir wussten, dass wir einen guten Kader haben, und waren guter Dinge, eine starke Saison zu spielen. Als herausragend erwies sich, dass mit Lukas Nickels ein Leistungsträger vom TuS Schillingen zu uns gewechselt ist. Wir waren in allen Spielen die dominierende Mannschaft“, so Weber in seiner Analyse. Das Ziel, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen, ist erreicht. Bereits in der Vorsaison hatte das Team aus dem Hochwald auf Platz zwei überwintert, doch Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle bremsten das Team aus. Weber, der 2020 nach längerer Auszeit als Trainer zu seinem Heimatverein zurückkam und nach eigener Aussage auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht, lobt die Breite des Kaders und die positive Entwicklung im technischen Bereich: „Wir haben sehr viel Geschwindigkeit drin. Da ist nicht nur Lukas Nickels zu nennen, sondern auch Benedikt Olk, der pfeilschnell ist, und Angelo Colon Sandoval als extrem kopfballstarker Mann.“