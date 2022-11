Du wirst automatisch weitergeleitet...

Den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt will der VSST Günzlhofen (in grün) machen. – Foto: Peter Weber

Günzlhofen setzt auf den Schwung aus dem Dornach-Sieg: „Sind in der Liga angekommen“ Auswärtsstärke stimmt optimistisch Nach dem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg beim SV Dornach muss der Aufsteiger aus Günzlhofen zum Rückrundenauftakt erneut auswärts antreten. Günzlhofen – Diesmal geht’s für die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri zum punktgleichen Tabellennachbarn BC Attaching. Für beide Mannschaften geht es am Samstag, 15 Uhr, um wichtige Punkte. Mit einem Sieg könnte sich die Beqiri-Elf nicht nur für die 0:2-Hinrundenniederlage revanchieren, sondern auch Attaching in der Tabelle überholen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt erobern. „Wenn wir das Gefühl mitnehmen, das die Mannschaft in Dornach an den Tag gelegt hat, dann ist mir nicht bange, dass wir erneut punkten“, sagt VSST-Präsident Mario Küpper. „Nachdem wir unsere Siege bisher ohnehin ausnahmslos auswärts eingefahren haben, bin ich mal optimistisch.“ Zu der 0:2-Hinrunden-Niederlage gegen Attaching meinte Küpper. „Da befanden wir uns vielleicht noch im Kreisliga-Modus. Aber inzwischen sind wir in der Liga angekommen.“ Zur Aufstellung meinte Küpper, dass die Mannschaft wohl unverändert gegenüber vergangener Woche auflaufen werde – auch wenn hinter Serkan Türkcan und Ritvan Maloku noch ein Fragezeichen steht. „Wir wollen den Schwung gegen Dornach ins Spiel mitnehmen“, sagt Qemajl Beqiri. Zur Rückrunde kenne man ja jetzt die Gegner und könne sich besser auf sie einstellen. „Wir gehen jedenfalls voller Zuversicht in die Auswärtsbegegnung“, so Beqiri. (Dieter Metzler)