Gunkel: "Uns war klar, dass es ein komplett anderes Spiel wird"

Viel Licht und Schatten warf der Vorbereitungsverlauf von RW Oberhausen auf den Saisonbeginn in der Regionalliga West. Ordentliche Leistungen wie zur Generalprobe gegen Twente Enschede (2:2) und zuvor gegen Drittligist TSV Havelse (1:0) wechselten sich mit deutlich verbesserungswürdigen Vorstellungen wir gegen den SC Verl (1:5) und Blau-Weiß Lohne (1:2) ab. Das erste Pflichtspiel der Saison dürften die Verantwortlichen der Kleeblätter fraglos in die letztgenannte Kategorie einordnen.

Denn auf die Frage, ob ihm zumindest ein Aspekt am ersten Regionalliga-Spiel der Saison ihm gefallen habe, antwortete Trainer Sebastian Gunkel bestimmt: "Die Choreo der Fans und die Unterstützung der Fans. Von dem, was wir abgeliefert haben, nicht ganz so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben uns viel vorgenommen, waren auch grundsätzlich gut vorbereitet", resümiert der Übungsleiter nüchtern im Gespräch mit FuPa Niederrhein.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Oberhausener Gastgeber den grünen Rasen nicht komplett ohne eigene Chancen verließen. Beim Stand von 0:0 verfehlten sowohl Matona-Glody Ngyombo (19.) als auch Alexander Mühling (23.) das Tor nur knapp, nach dem ersten Gegentreffer verpasste Moritz Stoppelkamp die Antwort mit einem Kopfball an den Querbalken (36.).

Wiedergutmachung gegen Düsseldorf?

Insgesamt erlaubten sich die Hausherren aber zu häufige, einfache Abspielfehler, so auch Pierre Fassnacht, dessen haarsträubender Fehlpass im Spielaufbau (45.) nur mit ganz viel Glück nicht in einem Gegentor endete: "Ich muss 'Fassi' auch in Schutz nehmen. Wenn man überlegt, wie wenig er in der der letzten Saison gespielt hat, dann müssen wir ihm auch zugestehen, dass er noch seinen Rhythmus finden muss" betont Gunkel, der auf Nachfrage aber keinen generellen Trend der Verunsicherung in seiner Mannschaft ausmachte. "Solche Fehler können passieren. Ich glaube aber weniger, dass das etwas mit Verunsicherung zu tun hat."

Gerade das 2:2-Remis zur Generalprobe gegen den Niederländischen Erstligisten Twente Enschede hätte Oberhausen eigentlich im eigenen Selbstverständnis bestärken können. Aber die Leistung gegen die ausländische Profimannschaft war für Gunkel schon von vornerein nicht unbedingt auf den Ligabetrieb übersetzbar: "Man muss feststellen, dass Twente eine ganz andere Mannschaft ist. Uns war klar, dass es ein komplett anderes Spiel wird. Twente ist eine sehr spielstarke Mannschaft."

Ob die Pleite zum Auftakt vielleicht auch einfach ein Weckruf zum passenden Zeitpunkt darstellt, gilt es schon in den kommenden Aufgaben zu beweisen. Als nächster Gegner wartet die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.