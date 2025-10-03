Gundersheimer Pokalspiele lasten schwer

Gundersheim. Der VfL Gundersheim hat sich in der Bezirksliga fest etabliert. Doch in dieser Runde sieht es für das Team von Coach Kevin Boos extrem nach Abstiegskampf aus. Die Reaktion aus Mommenheim („Die Gundersheimer waren nicht an Fußballspielen interessiert“) schreckt auf. Und mancher stellt sich die Frage nach einer verfehlten Personalpolitik im Sommer. Jetzt äußert sich der Cheftrainer ausführlich.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Von einer „verfehlten Personalpolitik im Sommer“ zu sprechen, ist laut Boos „totaler Quatsch“. Mit Blick auf die drei Zugänge vom sehr tief gefallenen Ex-Oberligisten RWO Alzey (Juri Belyayev von der „Ersten“ und Phil Wesner und Eugen Bauer von der „Zweiten“, Red.) etwa stellt der 32-Jährige klar: „Alle drei sind Top-Jungs und Verstärkungen für die erste Elf, alle drei stehen Stand jetzt – wenn sie fit sind – meistens in der Startelf.“
Beim Blick in den Rückspiegel macht Boos deutlich: „Die Vorbereitung war top, die ersten drei Pokalrunden waren gut, das erste Spiel war mit dem 3:0 bei der TSG Bretzenheim 46 II gut.“ Am darauffolgenden Mittwoch versetzten die Dorfkicker Verbandsligist Bretzenheim 46 mit 2:0 den Pokal-Knockout. „Dann kam ein Ergebnis, das nicht gut war, als wir gegen Zornheim in der 92. Minute das Tor zum entscheidenden 2:3 kassieren“, öffnet der Eppelsheimer die Gedächtnisschublade. „Ab diesem Zeitpunkt sind wir nicht mehr in der Spur.“
Stattdessen auf Schlingerkurs. Im Negativstrudel. „Wir hatten drei Spiele, die in der Art und Weise nicht gehen“, so Boos. Das 0:3 gegen Gau-Odernheim II, das 2:9 in Finthen und das 1:9 bei Barbaros. Wo die Gründe für 34 Gegentore und nur sechs Zähler in den ersten neun Partien? Kevin Boos vermutet eine unheilvolle Melange ist aus Kopfkino, fehlendem Spielglück und diesen schier unfassbaren Personalproblemen.
„Wir haben im Pokal gegen Bretzenheim und Grünstadt sehr wichtige Spieler verloren, die wir nicht so einfach ersetzen können“, betont Boos. „Inzwischen haben wir extrem viele verletzte Spieler, die uns fehlen.“ Momentan fallen aus: Phil Wesner, Lukas Ketterer, Maxim Teupe (alle Muskelfaserriss), Sebastian Engelhardt (Muskelbündelriss), Omran Chehab (Wadenbeinbruch) Silas Riegel (Hüftschmerzen), Marvin Ewald (Probleme am Hüftbeuger), Sebastian Hahl (Prellung am Handgelenk) Alex Kojtych (Entzündung im Schienbein). „Und das sind nur die Spieler, wo die Heilung länger dauert“, erläutert der Mann, der bei Mainz 05 die komplette Jugend durchlaufen hat.
Nach dem 3:1-Lichtblick gegen Marienborn II verspielten die Gundersheimer zuletzt beim 2:3 in Mommenheim einen 2:1-Vorsprung. Im Wiesgarten-Stadion jedoch habe man aus dem 32-Mann-Kader 22 Spieler nicht dabei gehabt, gibt Boos zu bedenken. „Wir hatten den Gegner drei Tage zuvor gebeten, das Spiel zu verlegen aufgrund unserer vielen Ausfälle. Ich hatte an diesem Donnerstag sechs fitte Spieler im Training. Trotzdem hat Mommenheim sich dazu entschieden zu spielen – was ich sehr schade finde, wirklich schwach und sehr, sehr traurig."