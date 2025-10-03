Can Karakus (am Ball) und seine Gefährten vom VfL Gundersheim demonstrierten beim 3:1 über TuS Marienborn II, dass sie mehr drauf haben als den vorletzten Platz. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press

Gundersheimer Pokalspiele lasten schwer Warum der VfL Gundersheim in der Bezirksliga hinter den Erwartungen zurückbleibt

Gundersheim. Der VfL Gundersheim hat sich in der Bezirksliga fest etabliert. Doch in dieser Runde sieht es für das Team von Coach Kevin Boos extrem nach Abstiegskampf aus. Die Reaktion aus Mommenheim („Die Gundersheimer waren nicht an Fußballspielen interessiert“) schreckt auf. Und mancher stellt sich die Frage nach einer verfehlten Personalpolitik im Sommer. Jetzt äußert sich der Cheftrainer ausführlich.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Von einer „verfehlten Personalpolitik im Sommer“ zu sprechen, ist laut Boos „totaler Quatsch“. Mit Blick auf die drei Zugänge vom sehr tief gefallenen Ex-Oberligisten RWO Alzey (Juri Belyayev von der „Ersten“ und Phil Wesner und Eugen Bauer von der „Zweiten“, Red.) etwa stellt der 32-Jährige klar: „Alle drei sind Top-Jungs und Verstärkungen für die erste Elf, alle drei stehen Stand jetzt – wenn sie fit sind – meistens in der Startelf.“

Beim Blick in den Rückspiegel macht Boos deutlich: „Die Vorbereitung war top, die ersten drei Pokalrunden waren gut, das erste Spiel war mit dem 3:0 bei der TSG Bretzenheim 46 II gut.“ Am darauffolgenden Mittwoch versetzten die Dorfkicker Verbandsligist Bretzenheim 46 mit 2:0 den Pokal-Knockout. „Dann kam ein Ergebnis, das nicht gut war, als wir gegen Zornheim in der 92. Minute das Tor zum entscheidenden 2:3 kassieren“, öffnet der Eppelsheimer die Gedächtnisschublade. „Ab diesem Zeitpunkt sind wir nicht mehr in der Spur.“ Drei Debakel für den VfL Gundersheim in der laufenden Runde - zweimal neun Gegentore