Gundersheim und Horchheim in Führung, Finthen siegt in Bretzenheim

Der VfL Gundersheim (grüne Trikots) muss zum Kellerduell beim BFV Hassia Bingen antreten. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Das erste Spiel bestritten der VfL Fontana Finthen und die TSG Bretzenheim II, die bereits um 12:45 Uhr aufeinandertrafen. Finthen konnte an die Leistung aus dem 5:0 in der vergangenen Woche gegen den FC Fortuna Mombach anknüpfen und gewann das Spiel mit 3:1. Dadurch baut das Team den Abstand auf die Abstiegsränge weiter aus.

Tabellenführer SKC Barbaros Mainz will gegen den FSV Nieder-Olm seine perfekte Rückrunde mit neun Siegen aus neuen Spielen fortführen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekommt es mit dem SV Guntersblum zu tun. Marienborn liegt 13 Punkte hinter dem Ligaprimus, hat jedoch selbst komfortable acht Punkte Vorsprung auf Verfolger FSV Saulheim. Die Saulheimer müssen auswärts gegen den VfR Nierstein bestehen. Nach zuvor acht Siegen in Serie gab es für den FSV am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen den TSV Zornheim einen kleinen Dämpfer. Der TSV Gau-Odernheim empfängt den TSV Zornheim. Mit einem Sieg könnte Zornheim den Abstand Richtung Tabellenende weiter ausbauen und eine Position im Tabellenmittelfeld sichern. Der TuS Wörrstadt bekommt es im Heimspiel mit dem TSV Mommenheim zu tun. Wörrstadt konnte nur eins seiner vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden. Der Tabellenletzte Fortuna Mombach trifft auf den SV Horchheim. Mombach hat seine letzten neun Partien allesamt verloren. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell des Vorletzten Hassia Bingen gegen den Drittletzten VfL Gundersheim. Mit einem Sieg kann Gundersheim den Abstand auf Bingen auf zwölf Punkte ausbauen.