Gundersheim bezwingt Nierstein im Entscheidungsspiel um BZL klar

Vor 450 Fans war es bis zur Pause spannend. Das Unheil für Nico Augustins Jungs nahm seinen Lauf mit einer Zeitstrafe gegen VfR-Kapitän Michael Steffens, der nach einem Foul gegen sich ein lautes Meckern nicht unterdrücken konnte (45.+2). Die Gundersheimer nutzen auf dem Naturrasen ihre Überzahl mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Halbzeit zwei zum Führungstreffer durch Schlitzohr Sebastian Engelhardt (47.). Engelhardt überwand Niersteins Torsteher Sebastian Neef aus spitzem Winkel.

Dann ging alles ratzfatz. Tim Malkmus verwertete einen Abpraller (60.), Besart Morina lochte nach überragender Vorarbeit von Malkmus ein, der seinen Teamkameraden mit wachem Blick hatte mitlaufen sehen (68.) – und traf wenig später per Kopfball nach einer Ecke (71.). Kenas Osei stellte per Abstauber den Endstand her (77.). Im Finish hätte die Elf von Chefcoach Kevin Boos problemlos das halbe Dutzend voll machen können.