Gundersheim bezwingt Nierstein im Entscheidungsspiel um BZL klar

Eich. Ihre Herzen hüpften vor Freude fast bis in den Himmel: Quasi auf den letzten Drücker haben die Fußballer des VfL Gundersheim am Donnerstagabend den innig ersehnten Klassenverbleib in der Bezirksliga doch noch perfekt gemacht. Im Entscheidungsspiel um die Plätze 12 und 13 versohlten sie dem punktgleichen VfR Nierstein auf neutralem Platz in Eich beim 5:0 (0:0) ordentlich den Hosenboden.
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Vor 450 Fans war es bis zur Pause spannend. Das Unheil für Nico Augustins Jungs nahm seinen Lauf mit einer Zeitstrafe gegen VfR-Kapitän Michael Steffens, der nach einem Foul gegen sich ein lautes Meckern nicht unterdrücken konnte (45.+2). Die Gundersheimer nutzen auf dem Naturrasen ihre Überzahl mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Halbzeit zwei zum Führungstreffer durch Schlitzohr Sebastian Engelhardt (47.). Engelhardt überwand Niersteins Torsteher Sebastian Neef aus spitzem Winkel.
Dann ging alles ratzfatz. Tim Malkmus verwertete einen Abpraller (60.), Besart Morina lochte nach überragender Vorarbeit von Malkmus ein, der seinen Teamkameraden mit wachem Blick hatte mitlaufen sehen (68.) – und traf wenig später per Kopfball nach einer Ecke (71.). Kenas Osei stellte per Abstauber den Endstand her (77.). Im Finish hätte die Elf von Chefcoach Kevin Boos problemlos das halbe Dutzend voll machen können.
VfL-Co-Trainer Martin Ritter sprach hernach von einem „absolut geilen Gefühl, das Spiel in dieser Deutlichkeit für sich zu entscheiden“. Der 36-Jährige: „Im Trainerteam wussten wir, wozu unsere Jungs in der Lage sind – und das haben sie eindrucksvoll bewiesen. Wir waren von Anfang bis Ende das spielbestimmende Team und hätten bereits in der neunten Minute durch einen Lupfer von Morina in Führung gehen können.“ Doch die Kugel landete lediglich am Querbalken. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit weitere Chancen erarbeitet, jedoch konnten wir diese noch nicht in Zählbares ummünzen“, sagte Ritter.
Im zweiten Abschnitt derweil flutschte es. „Besonders hat mich der Treffer von Kenas Osei gefreut“, verriet der „Co“. „Weil er in Eich das letzte Spiel für uns gemacht und sich so mit einem Tor verabschiedet hat. Ich bin einfach unendlich stolz auf die Jungs, dass sie den Glauben an sich nie verloren und bis zum Schluss der Saison mit einem famosen Lauf alles gegeben haben.“
„Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden“, resümierte VfR-Coach Nico Augustin. „Der Naturrasen kam uns einfach nicht entgegen. Wir wollten Fußball spielen – das haben wir einfach nicht geschafft.“ Die Niersteiner müssen nun in einer Runde der Viertletzten der Bezirksligen Rheinhessen, Vorderpfalz, Nahe und Westpfalz in Monsheim gegen den Ludwigshafener SC ran. Der Termin ist noch nicht fix.