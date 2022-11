Gundelfingen/Wildtal stürzt den Tabellenführer SC Reute nutzt die Vorlage des Mitaufsteigers und kehrt auf Platz eins zurück +++ Ihringen/Wasenweiler: Die Aufstiegseuphorie ist verflogen

Mit toller Moral drehte Aufsteiger Gundelfingen/Wildtal das Heimspiel gegen den Spitzenreiter Simonswald/Obersimonswald vom 0:2-Rückstand zum 3:2-Erfolg. Der SC Reute nutzte die Gunst der Stunde und stürmte mit einem 5:1-Auswärtssieg in Bad Krozingen an die Tabellenspitze. Mitaufsteiger Ihringen/Wasenweiler findet sich nach der 0:1-Niederlage im Solvay-Sportpark im Bezirksliga-Alltag wieder, und Biengen hadert mit einem Schiedsrichterentscheid, der in der Nachspielzeit zur Niederlage in Heitersheim führte.

Gehad Hassoun, der Trainer des SV Biengen, musste im Lokalderby beim FC Heitersheim gleich vier Spieler ins kalte Wasser werfen: Louis Grethler, Eric Hennig, Stefan Steiger und Fabian Kupzick gaben ihr Startelf-Debüt. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, es roch am Ende nach einem Unentschieden“, fand Hassoun. „Heitersheim hat in der zweiten Halbzeit zwar mehr Druck entwickelt, aber wir standen kompakt und hatten dann noch Pech mit einem Lattentreffer von Mike Stöcks und einem Pfostentreffer von Justin Klages.“ Dass die Heimelf durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit gewann, verhagelte Hassoun deutlich die Laune, zumal sich seiner Ansicht nach das Foul von Hannes Kieber gegen Julian Kaufman vor dem Strafraum ereignet hatte; diese Meinung sei vom Gegner bestätigt worden. Die Rote Karte gegen Kieber und der Strafstoß, den Mike Enderle verwertete, kosteten den SVB schließlich zwei Punkte.

FC Freiburg-St. Georgen zeigt starke Reaktion

Wie wichtig der 3:2-Erfolg des Ex-Landesligisten FC Freiburg-St. Georgen gegen Prechtal/Oberprechtal war, klärt ein Blick auf die Tabelle: Nur zwei Punkte trennt die Mannschaft von Roberto Palermo noch vom sicheren Platz zwölf. Gegen starke Prechtäler gerieten die Freiburger aber früh in Rückstand. Palermo monierte die fehlende Zuordnung im Rückraum: „Wir bringen unsere Gegner oft durch individuelle Fehler in gute Positionen. Das ist ein Stück weit der Unerfahrenheit der jungen Mannschaft geschuldet. Aber: Wir geben nie auf!“ Nach einem Eckball konnte Carl Gertsen ausgleichen. In der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber besser in die Partie, und Samuel Faßbender, mittlerweile öfters im Sturm als in der Innenverteidigung zu finden, erzielte die 2:1-Führung. „Dann passierte das, worauf wir in Zukunft den Fokus legen müssen“, berichtete Palermo und bezog sich auf das Verteidigen von Standardsituationen. Nach einem Freistoß traf der Prechtäler Patrick Pleuler per Kopf zum 2:2. Dem eingewechselten A-Jugendspieler Mirko Gribi war es vorbehalten, per Distanzschuss das 3:2-Siegtor zu erzielen. SG-Torwart Marvin Vogt war scheinbar noch von einem vorangegangenen Zweikampf benommen; er musste sogar noch in der Nachspielzeit ausgewechselt werden. „Ein Remis wäre auch fair gewesen“, fand Palermo. „Aber ich wollte eine Reaktion auf das schwache Spiel am Dienstag (0:5 in Emmendingen) sehen, und diesmal haben die Mentalität und der Einsatz gestimmt.“

Solvay Freiburg gibt die rote Laterne ab

In einer zerfahrenen, chancenarmen Begegnung behielt das bisherige Schlusslicht Solvay Freiburg am Ende die Oberhand über den Aufsteiger Ihringen/Wasenweiler – Florian Metzinger verwandelte einen an Manolito Kobi verschuldeten Foulelfmeter zum 1:0-Siegtor. „Wir hatten das Glück auf unserer Seite“, gab Solvay-Coach Jamal El Haddouchi unumwunden zu, lobte aber die starke Leistung der Viererkette (Nico Morath, Gamal Alabani, Dominik Schleeh, Kapitän Patric Grödel) und der Doppelsechs Deks Dushku und Enrico Romano. „Am Ende haben wir den Sieg verdient, weil wir etwas mehr investiert haben“, so El Haddouchi, dessen Team somit die rote Laterne abgeben konnte. Gästetrainer Dennis Klossek kam zu dem Befund, dass die Mannschaft nach der langen Vorsaison inklusive Aufstiegsrunde mittlerweile „auf dem Zahnfleisch gehe“. Die Aufstiegseuphorie sei nun verflogen, die SG ist im harten Bezirksliga-Alltag angekommen. Klossek: „Wir müssen zusehen, dass wir bis zur Winterpause noch einige Punkte holen, und dann müssen wir wieder unsere Kräfte sammeln.“

Überzeugender Auftritt der SF Oberried in Buggingen

Die SF Oberried erzielten bei der SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden einen unerwartet klaren 4:1-Erfolg und verschärften damit die Abstiegssorgen der ans Tabellenende rutschenden Gastgeber. Die Meinung von SFO-Trainer Dominik Wirbser war eindeutig: „Wir waren von Beginn an spielerisch überlegen und hatten in der ersten Halbzeit vier Hundertprozentige. Die 2:1-Führung zur Pause war eher zu wenig.“ In der zweiten Halbzeit legten die Dreisamtäler per Strafstoß das 3:1 nach (64.) und ließen es in der Folge etwas ruhiger angehen. Trotz der vier Tore nannte Wirbser zwei Defensivspieler als überragende Männer auf dem Platz: Innenverteidiger Simon Wunderle und Linksverteidiger Kevin Maier, der auch mit seiner überlegten Spieleröffnung zu überzeugen wusste.