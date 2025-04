Gundelfingen/Wildtal ringt Bahlingen II ein Remis ab

Die Taktik ging auf, die Gäste verzeichneten in der ersten Halbzeit nur eine Großchance. Diese nutzte Elias Benali allerdings zum 0:1 (26.). „Eine tolle Einzelleistung eines Klassemanns“, geriet sogar Roth ins Schwärmen. „Er hat sich gegen drei durchgesetzt und den Ball aus der Drehung im Winkel versenkt.“ Den Ausgleich erzielte Lukas Gergen in der 62. Minute durch einen 30-Meter-Freistoßhammer.

Jörg Roth, der zum Saisonende scheidende Trainer des Aufsteigers SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, ist dem Ziel, seinem Nachfolger einen Landesligisten zu übergeben, ein kleines Stück nähergekommen – auch wenn der Vorsprung zur Abstiegszone um einen Zähler auf fünf geschrumpft ist. Immerhin konnte seine Mannschaft dem favorisierten Tabellenzweiten Bahlinger SC II ein 1:1 abringen. „Wir sind relativ tief gestanden und haben wie gegen Mundingen den Ball dem Gegner überlassen und haben auf das Umschaltspiel in den richtigen Momenten gesetzt“, erklärte Roth.

„Bahlingen hat im Anschluss auf die Tube gedrückt, aber wir standen gut“, berichtete Roth. Ein Verdienst vor allem des Innenverteidigers Emre Kayaalp und des Neuzugangs Daniel Himmelsbach, der rechts in der Viererkette spielte. „Wenn wir so weitermachen, wird es jede Mannschaft gegen uns schwerhaben“, zeigte sich der Trainer überzeugt. Die SpVgg. hatte zuletzt sogar den 2:1-Siegtreffer auf dem Fuß, aber Niklas Heizmann scheiterte am Gästekeeper Simeon Castano Bader.

FV Herbolzheim im Tief