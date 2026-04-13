Gundelfingens Siegesserie beendet: Deisenhofen-Remis gegen FCG

fc deisenhofen, blau, gegen fc 1920 gundelfingen, 11.04.2026 luke gandl – Foto: brouczek

Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde näherten sich die Blauhemden dem Gäste-Gehäuse zunehmend an. Gundelfingens Torwart Tobias Werdich musste sich zweimal gegen Lukas Kretzschmar auszeichnen, erst nach einer gefährlichen Hereingabe von Björn Jost (15.), dann nach einem fast überfallartigen Angriff, als der Stürmer fast schon an ihm vorbei war, aber aus spitzem Winkel doch noch scheiterte (19.). Deisenhofen war nun Chef im Ring, der Wille zur Führung spürbar.

Das zweite torlose Remis gegen einen starken Gegner aus der Tabellennachbarschaft der Bayernliga wertete Andreas Pummer eher positiv: „Wir haben jetzt zweimal hintereinander gegen gute Mannschaften, wie Heimstetten und Gundelfingen, 0:0 gespielt“, sagte der Trainer des FC Deisenhofen nach dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen. „Und man darf nicht vergessen, dass Gundelfingen zuletzt fünfmal gewonnen hat und bei uns viele junge Spieler drangekommen sind. Wir können mit dem 0:0 leben.“

Doch mitten in diese gute Phase hinein hätte der Aussetzer von Niclas Groß beinahe den Rückstand aus heiterem Himmel beschert: Der etatmäßige Mittelfeldspieler, diesmal als Innenverteidiger aufgeboten, spielte aufgrund eines Missverständnisses mit Jost einen Rückpass ins Niemandsland, Gundelfingens David Spizert erlief den Ball scheiterte aber am ganz stark reagierenden FCD-Keeper Maximilian Obermeier (27.). „Ansonsten hat Groß, der in der Innenverteidigung einspringen musste, aber hervorragend gespielt“, betonte Pummer.

Weitere Aufreger im ersten Durchgang blieben aus, weil sich beide Teams nun weitgehend neutralisierten, wie auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Valentin Köber musste nach einer kurzen Unaufmerksamkeit eine Gundelfinger Flanke wegverteidigen (54.), das war für längere Zeit noch die größte Halbchance auf einer der beiden Seiten. Auch der nächste Deisenhofner Torschuss riss die Zuschauer nicht gerade von den Sitzen: Jost zielte aus 20 Metern direkt auf Keeper Werdich (64.). Der Wille zum Erfolg war beiden Mannschaften anzumerken, doch die Defensivreihen hatten alles im Griff.

Erst in der Schlussphase roch es wieder wirklich nach Gefahr: Florian Schmid, der gemeinsam mit Jost im zentralen Mittelfeld für viel Stabilität sorgte, zielte für den FCD nach einer starken Energieleistung nur ganz knapp über die Latte (74.), auf der anderen Seite stoppte Georg Jungkunz den durchgebrochenen Gundelfinger Jonas Schneider in höchster Not mit einem Foul (76.).

Manch ein Schiedsrichter hätte es da nicht bei Gelb bewenden lassen. Danach hatte Noah Semmler noch zweimal den Matchball für den FCD auf dem Fuß: Nach einer schönen Kombination und Zuspiel von Lukas Vollmer zielte er von rechts so haarscharf am langen Pfosten vorbei (85.), dass sogar schon der eine oder andere Torschrei zu vernehmen war. Wenig später zögerte er, von Lennard Jung wunderbar freigespielt, so lange, dass noch ein Abwehrbein dazwischengrätschen konnte (89.). „Beide Mannschaften wollten Fußball spielen. Am Schluss waren wir vielleicht näher dran mit den zwei Chancen von Semmler, aber man darf auch nicht die große Chance von Gundelfingen in der ersten Halbzeit vergessen“, bilanzierte Pummer.

FC Deisenhofen - FC Gundelfingen 0:0 FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Köber, Groß, Jung, Jost, Schmid, Gandl (81. Vollmer), Perneker (62. Semmler), Gkasimpagiazov (62. Krettek), Kretzschmar (69. Herrmann)