Gut gemacht: Die Spieler des TSV Otterfing gratulieren Thomas Meier, der gerade eben das 2:0 gegen den TuS Holzkirchen II erzielt hat. – Foto: Thomas Plettenberg

Gulielmos Rückkehr geglückt: TuS Holzkirchen II unterliegt im Derby dem TSV Otterfing mit 0:2 FUSSBALL KREISLIGA

Holzkirchen – Die vielleicht wichtigste Nachricht vorneweg: Die Rückkehr des Ur-Holzkirchners Benedict Gulielmo an die alte Wirkungsstätte – seine Haidstraße – ist geglückt. Mit 2:0 setzte sich der TSV Otterfing in der abschließenden Partie des Fußballjahres 2022 souverän durch und sorgte damit nicht zuletzt auch für einen Prestigeerfolg im so wichtigen Nachbarschaftsderby.