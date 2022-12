Guirino wird wieder zur Option beim FC Monheim Für das Spiel beim VfB Homberg könnte der Offensivkünstler wieder in den Kader des Oberligisten rücken. Die Monheimer dürfen sich von der Tabelle nicht täuschen lassen. Ihr Trainer fordert mehr Gier und Konstanz.

Der Blick auf die Tabelle der Oberliga weist die Partie des 1. FC Monheim am Sonntag beim VfB Homberg als vermeintlich klare Angelegenheit aus: Der Tabellen-Neunte gastiert ab 14.15 Uhr beim 17. des Klassements. Jedoch ist das Bild trügerisch, zum Einen, weil der VfB in seinen jüngsten drei Heimspielen nicht verloren hat – Turu Düsseldorf wurde mit 6:1 nach Hause geschickt, der Tabellendritte ETB Schwarz-Weiß Essen mit 1:0 besiegt, und gegen Spitzenreiter SSVg Velbert gab es ein 2:2 –, zum Anderen aber auch, weil der Regionalliga-Absteiger weiterhin ein großer Name in der Oberliga ist, wie Dennis Ruess anmerkt.

Der FCM-Trainer sagt: „Homberg hatte einen riesigen Aderlass nach dem Abstieg und deshalb diese Saison auch nicht den Top-Anspruch auf den Wiederaufstieg. Dass der VfB jetzt in der Tabelle da unten steht, verwundert mich aber doch. Die Mannschaft ist qualitativ deutlich stärker, als es der Tabellenplatz aussagt. Ich hätte sie gerne früher in der Saison gehabt, als sie sich noch nicht so gefunden hatte, aber jetzt ist sie auf einem guten Weg.“

Der Gegner habe in einigen Spielen nicht das Matchglück gehabt, glaubt Ruess und ergänzt: „Wenn du in eine Situation kommst, in der du mehr Pech als Glück hast, liegst du schnell in einem Bereich, in dem dich andere und du selbst nicht erwartet haben. Das zeigt, dass man immer demütig und wachsam sein muss.“ Zumal die Teams in der Liga „wahnsinnig eng beieinander“ lägen. „Fast jede Woche gibt es Ergebnisse, mit denen man nicht rechnet. Das kann man nicht von Tabellenplätzen abhängig machen“, betont Ruess und zeigt auf: „Wir sind nur acht Punkte vom MSV Düsseldorf auf dem ersten Abstiegsplatz entfernt, haben aber in den letzten Wochen vier bis sechs Punkte verschenkt. Rechnet man die drauf, wären wir richtig gut unterwegs.“ Mit sechs Zählern mehr wäre der FCM aktuell Fünfter, zwei Punkte hinter dem Zweiten KFC Uerdingen.

Das fehlt zum Top-Fünf-Platz

Dass das nicht so ist, schiebt der Monheimer Coach einer „Mischung aus fehlender Gier und fehlender Konstanz“ zu: „Das fehlt uns vielleicht noch zu einem Top-Fünf-Platz. Du musst 90 Minuten bereit sein. Wir haben aber zuletzt immer wieder zehn, 15 Minuten pro Spiel gehabt, in denen wir das Spiel hergeben und dann unglaublich viel investieren müssen, um noch etwas mitzunehmen. Wir machen viele Dinge gut, mit Intensität. Ich will aber diese Gier sehen, dass wir Spiele, in denen wir präsent sind, auch gewinnen wollen.“