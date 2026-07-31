Guido Perrone über Weiler Pokalfinale: "Standen unter Schockstarre"

Stand 2011 mit Weil im Verbandspokalfinale: Guido Perrone (rechts, hier im Dress des TuS Binzen) | Foto: Achim Keller

Der Hochrhein und der Verbandspokal – das ist eine schwierige Beziehung. Vier Clubs aus dem Fußballbezirk standen in 74 Jahren im Endspiel. 2011 der SV Weil. Stürmer Guido Perrone erinnert sich im Interview.

BZ: Herr Perrone, welches war das größte Spiel Ihrer Karriere?

Die Spiele gegen die Profis des SC Freiburg und FC Basel. Und natürlich die Aufstiegsspiele mit dem SV Weil zur Oberliga 2011, auch als wir Herbstmeister geworden sind, da hattest du 1500 Zuschauer. Da ist dann schon Adrenalin da. Eine schöne Zeit.

BZ: Wir dachten eigentlich an das Finale 2011 im südbadischen Pokal gegen den FC Teningen vor 2000 Zuschauern. Ist das verdrängt?

Stimmt schon, das gehört auch zu den Highlights. Ich fand es megacool, dass wir im Finale standen, aber es ist halt keine schöne Erinnerung, wenn man verloren hat. Aber ja, mal im Finale zu stehen, ist etwas Besonderes, das schafft nicht jeder.