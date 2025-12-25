Guido Kirschbaum wird Co-Trainer beim SV Beuel 06

Guido Kirschbaum wird neuer Co-Trainer der ersten Mannschaft des SV Beuel 06. Er wechselt zum 01.01.2026 vom Bezirksligisten SV Niederbachem zu den Grün-Weißen und wird künftig zusammen mit dem neuen Cheftrainer Davor Matekalo die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Kirschbaum, der die letzten vier Jahre als Assistenztrainer in Niederbachem verbrachte, tritt somit die Nachfolge von David Behrla an. Vor seiner Zeit in Niederbachem fungierte Kirschbaum bereits als Assistenztrainer des Oberkasseler FV.



Wolfgang Obert, Abteilungsleiter Fußball Senioren, äußert sich zur Verpflichtung von Guido Kirschbaum wie folgt: „Wir freuen uns sehr, mit Guido einen so erfahrenen und engagierten Co-Trainer für unsere Erste gewinnen zu können. Er bringt die nötige Kompetenz, Gelassenheit und Leidenschaft mit, um unser Team weiterzuentwickeln.

Guidos langjährige Erfahrung im Seniorenbereich ergänzt sich sehr gut mit der bewährten Arbeit von Davor Matekalo im Nachwuchsbereich. Die Beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Oberkassel. Das erleichtert den Einstieg und die Zusammenarbeit zusätzlich.“



Auch Guido Kirschbaum blickt begeistert auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und den Verein. Gemeinsam wollen wir erfolgreich Fußball spielen. Unser Ziel muss es sein, den SV Beuel 06 in die Bezirksliga zurückzubringen. Daran werden wir vom ersten Tag an gemeinsam arbeiten.“



Somit hat die erste Mannschaft in Davor Matekalo und Guido Kirschbaum ein neues Trainergespann gefunden. Ihre erste Trainingseinheit werden Beide mit dem Vorbereitungsstart am 06.01.2026 leiten.