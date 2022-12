Guido Contrino wird neuer Trainer der DJK Blau-Weiß Mintard Landesliga, Gruppe drei: Rund drei Wochen nach dem Rücktritt von Coach Christian Knappmann hat die Klubführung einen erfahrenen Mann an Land gezogen.

Zuletzt war Guido Contrino beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum aktiv, und das mit Erfolg. Die Aufsteiger führte der Routinier in der vergangenen Saison auf Tabellenplatz fünf. Dennoch setzten die Klubverantwortlichen im Sommer auf den Ex-Profi Markus Müller. So ist der B-Lizenz-Inhaber seit einem halben Jahr ohne Verein. Die Zeit des Wartens nimmt nun aber ein Ende.

Die Karriere an der Seitenlinie begann Guido Contrino bei Schwarz-Weiß Alstaden. Nach fünfeinhalb Jahren in Alstaden ging es für den Oberhausener in der Bezirksliga beim SC Frintrop und bei Arminia Klosterhardt II weiter. Danach war er knapp zwei Jahre Headcoach an der PSG-Academy in Düsseldorf.

"Blau-Weiß ist ein Verein, den ich immer im Auge hatte"

„Ich freue mich sehr, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Wenn man sich gegen so viele Mitbewerber durchgesetzt hat, macht es einen umso stolzer, Trainer in Mintard werden zu dürfen. Blau-Weiß ist ein Verein, den ich die letzten Jahre immer im Auge hatte“, sagt Contrino. „Mir ist vor allem das Vereinsleben, der Zusammenhalt, die Kameradschaft, eine gute Infrastruktur und ein familiäres Umfeld wichtig. Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist für mich die gute Zusammenarbeit zwischen allen Senioren-Mannschaften und auch der A-Jugend.“