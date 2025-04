Guido Contrino: "Muss mich mit einem neuem Projekt identifizieren"

Nach einem Jahr ist für Trainer Guido Contrino beim Duisburger A-Ligisten DJK Vierlinden wieder Schluss ( wir berichteten hier ). Das liegt nicht am Abschneiden oder gar an persönlichen Problemen mit irgendwem. Lediglich die Auffassungen darüber, wie es im Sommer weitergehen soll, passten nicht zusammen. Im Interview verrät Contrino uns, wie es dazu kam, und ob er im Sommer gleich an derer Stelle weitermachen möchte.

Guido Contrino Wir haben einfach reflektiert, was die Zukunft so bringt, und die Auffassungen der zukünftigen Ausrichtung sind da einfach komplett auseinandergegangen. Daher war es schon im ersten Gespräch klar, dass wir den Weg nicht mehr gemeinsam gehen werden. Ich finde es gut, was der Verein vorhat, da drücke ich auch beide Daumen, es ist immer gut, auf die Jugend zu setzen. Ich entwickle auch gerne junge Spieler weiter, aber nur mit jungen Spielern ist es auch sehr schwierig, weil ich gerne auch Ziele annehme und den Anspruch habe, um den Aufstieg mitzuspielen. So kamen wir dann zum Thema, dass der Verein in der näheren Zukunft nicht die Mittel hat, um ein paar gestandene Spieler zu holen, die du natürlich auch brauchst. Ich bin nur deshalb in die Kreisliga A gewechselt, weil ich dort auch um den Aufstieg spielen möchte. Wenn der Verein mir jetzt sagt, dass es gar nicht aufsteigen möchte oder kann, finde ich gut, dass die Karten offen auf den Tisch gelegt werden, aber dann bin ich da fehl am Platz. Es ist nicht mein Ding, um die goldene Ananas zu spielen. Ich wünsche den Offiziellen und dem Verein aber alles Gute.

Ihr seid aktuell Vierter in der Kreisliga A, zur Spitze fehlt aber doch ein ganzes Stück. Wäre da für Dich mehr drin gewesen?

Contrino Wir waren ja über viele Monate, so etwa bis Mitte März, auf Platz zwei, immer mit Tuchfühlung zum Tabellenführer, haben dann aber leider nach der Winterpause einige Punkte liegenlassen, auch aufgrund von Verletzungen und kleinem Kader. So sind wir in den vergangenen Wochen auf Platz vier gerutscht. Dennoch haben wir bis dato wirklich eine gute Saison gespielt, haben nach vielen Jahren in der Halle in Duisburg die Endrunde erreicht, haben knapp im Herzschlagfinale den Einzug in den Niederrheinpokal verpasst. Man muss aber auch sagen, dass Rhenania Hamborn zurecht da oben steht. Der Aufstieg wäre in diesem Jahr einfach nicht möglich gewesen, weil sie dieses Jahr zu stark sind. Die Platzierung spielt dann nicht die zentrale Rolle mehr. Dass wir zuletzt nicht mehr gepunktet haben, liegt vielleicht auch ein wenig daran, dass einige Spieler gesagt haben, dass sie in der neuen Saison gerne unter mir weitergespielt hätten. Als bekannt wurde, dass ich aufhören werde, haben ein paar Jungs etwas an Motivation verloren. Und wenn man nur mit 12 oder 13 Mann zum Spiel fährt, kommt es eben, dass man einige Punkte liegenlässt.

Strebst Du denn als Trainer eine Pause an, oder soll es in der neuen Saison für Dich gleich weitergehen?

Contrino An eine Pause habe so bis jetzt noch nicht gedacht. Ich würde schon gerne direkt im Sommer wieder bei einem neuen Verein einsteigen. Ich brenne, habe nach wie vor Bock, mit Jungs auf dem Platz zu arbeiten, sie zu entwickeln, am Sonntag mitzufiebern, mich mit der Mannschaft zu freuen und auch zu leiden, und auch mit einer neuen Mannschaft durch dick und dünn zu gehen. Sollte kein adäquates Angebot kommen, mit dem ich mich identifizieren kann, dann käme es zwangsläufig zu einer Pause. Ich bin aber auf jeden Fall immer offen für Gespräche.

Welche Voraussetzungen müsste Dein neuer Verein denn mitbringen, sprich in welcher Liga und welcher Region sollte das Team beheimatet sein?

Contrino Es muss auf jeden Fall ein Verein sein, wo ich mich mit dem Projekt identifizieren kann und sage, dass ich da mit Leidenschaft an die Aufgabe herangehen kann. Was die Liga anbetrifft, müsste man sehen, was der Verein vorhat, welche sportlichen Ziele da sind, was die Infrastruktur hergibt, wie es um die Jugendarbeit bestellt ist. Ich finde auch immer sehr wichtig, wie das Zusammenspiel zwischen den Männerteams und auch der A-Jugend im Verein ist, dass da viel kommuniziert wird. Ich arbeite auch gerne in einem familiären und kameradschaftlichen Umfeld. Was die Region am Niederrhein anbetrifft, hat mich das nie so eingeschränkt, da war ich immer viel unterwegs. Man sieht ja, dass ich als Landesligatrainer etwa in Wachtendonk-Wankum und Mintard war, auch als Spieler war ich etwa bei der SV Hönnepel-Niedermörmter oder dem TuS Xanten. Da bin ich für alles offen. Mit meiner B-Lizenz, die ich vor kurzem verlängert habe, bin ich sehr gespannt, wer sich da meldet. Ich bin positiv fußballverrückt, und für mich persönlich ist eine Zeit ohne Fußball verschwendet.