Guiddir-Show in Königsdorf: Dreierpack führt Hohkeppel zum Sieg

Der SV Eintracht Hohkeppel bleibt dank des ersten Auswärtserfolgs in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Beim TuS Blau-Weiß Königsdorf ließ sich die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu auch nach dem Ausgleich kurz vor der Pause nicht beirren und gewann dank einer starken Vorstellung von Alexander Guiddir mit 3:1. Der 18-Jährige erzielte alle drei Treffer für die Gäste – seine Saisontore neun bis elf – und führte Hohkeppel damit auf Rang sechs. Königsdorf rutschte nach der Niederlage auf Platz zehn ab.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits nach zehn Minuten traf Guiddir zum 1:0, nachdem die Königsdorfer Defensive zu passiv agiert hatte. TuS-Trainer Takahito Ohno sah den frühen Rückstand als Folge einer zu zaghaften Anfangsphase: „Hohkeppel hatte direkt zu Beginn eine große Chance, und in den ersten 20 Minuten waren wir beim Verschieben zu langsam und insgesamt etwas zu passiv.“

Doch seine Mannschaft zeigte eine gute Reaktion, kam mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause: Mate Herbak traf in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich. „Danach sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen und konnten kurz vor der Pause den Ausgleich erzielen“, so Ohno.

Hohkeppel bleibt geduldig – Guiddir eiskalt

Nach der Pause übernahm Hohkeppel wieder die Kontrolle. Keseroglus Team blieb ruhig, spielte strukturiert und nutzte seine Chancen effizient. „Wir haben heute eine sehr ordentliche und reife Leistung gezeigt. Gerade auswärts in Königsdorf, wo es nie einfach ist, haben wir von Beginn an klar strukturiert gespielt und waren sicher im Ballbesitz“, erklärte der Hohkeppeler Trainer.

Die entscheidenden Szenen gehörten erneut Alexander Guiddir: In der 69. Minute traf er zur erneuten Führung, in der 88. Minute machte er mit seinem dritten Tor alles klar. „Der Ausgleich kurz vor der Pause war natürlich ein ungünstiger Moment, aber die Mannschaft ist ruhig geblieben, hat Vertrauen behalten und in der zweiten Halbzeit konsequent an unserem Plan festgehalten“, lobte Keseroglu.

Ohno: „Kleine Fehler werden bestraft“

Königsdorf zeigte nach dem Seitenwechsel phasenweise gefälliges Spiel, doch die Effizienz fehlte. „Wir hatten mehr Ballbesitz, haben im Pressing gut gearbeitet und uns dadurch einige Chancen herausgespielt. Leider haben wir diese Möglichkeiten nicht genutzt“, sagte Ohno. „Stattdessen führen kleine Unkonzentriertheiten dazu, dass wir zwei weitere Gegentore kassieren.“

Für ihn war die individuelle Klasse des Gegners ausschlaggebend: „Hohkeppel war vor dem Tor einfach abgezockter als wir. Ihre individuelle Qualität hat den Unterschied gemacht – sie haben unsere kleinen Fehler eiskalt bestraft.“

Keseroglu lobt die Stabilität

Mit dem Auswärtssieg bleibt Hohkeppel in Tuchfühlung mit der Spitzengruppe der Liga. „Im letzten Drittel waren wir deutlich entschlossener, haben unsere Angriffe besser zu Ende gespielt und am Ende verdient die drei Punkte mitgenommen“, so Keseroglu. „Dieser Sieg ist wichtig für unser Selbstverständnis und zeigt, dass wir als Gruppe auch in schwierigen Phasen stabil bleiben können.“

Königsdorf dagegen zeigte trotz der Niederlage eine engagierte Leistung. Ohno zog ein positives Fazit: „Auch wenn wir das Spiel verloren haben, bin ich mit der Leistung meiner Jungs zufrieden. Sie haben gegen einen sehr starken Gegner ein gutes Spiel gemacht und alles reingeworfen.“

Hohkeppel klettert mit dem Sieg auf Rang sechs – fünf Punkte hinter der Tabellenspitze. Für Königsdorf dagegen heißt es: gute Leistung, aber keine Punkte.