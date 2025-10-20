Guiddir-Gala! 18-Jähriger trifft gegen Teutonia Weiden vierfach!

Vier Heimspiele, vier Siege: Der SV Eintracht Hohkeppel hat seine Heimstärke eindrucksvoll unterstrichen und den FC Teutonia Weiden mit 4:1 (1:1) geschlagen. Es entwickelte sich ein zäher erster Durchgang – ehe Alexander Guiddir nach der Pause das Spiel im Alleingang entschied. Der 18-Jährige erzielte zwischen der 53. und 66. Minute einen lupenreinen Hattrick und führte Hohkeppel damit zum vierten Saisonsieg.

Trainer Abdullah Keseroglu war nach dem Abpfiff zufrieden – aber nicht ohne Kritik: „Wir haben uns zunächst ein bisschen schwer getan. Wir waren zu hektisch mit dem Ball, hatten ohne Druck zu viele Fehlpässe – da war ich nicht einverstanden.“ Doch die Reaktion nach dem Seitenwechsel stimmte ihn positiv: „In der zweiten Halbzeit haben wir es ruhiger gemacht, dominanter gespielt. Wir haben bessere Entscheidungen getroffen. So war das Spiel kontrollierter und ruhiger. Deswegen war es über das gesamte Spiel gesehen hochverdient.“

Nach einem Steckpass erzielte Guiddir in der 16. Minute das 1:0 für die Hausherren. Doch Teutonia blieb mutig, wurde belohnt: Gaël Deves traf nach einer Hereingabe mit der Außenseite zum 1:1 (26.). Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich Hohkeppel sogar die Chance auf die erneute Führung – doch Firat Tuncer scheiterte mit einem Foulelfmeter (45.).

Hattrick! Guiddir entscheidet das Spiel im Alleingang

Nach Wiederanpfiff kippte die Partie klar zugunsten der Gastgeber. Guiddir drehte auf – und Weiden hatte keine Mittel mehr. Erst vollendete er nach langem Ball zum 2:1 (53.), traf dann nach Flanke zum 3:1 (63.) und setzte nur drei Minuten später seinen persönlichen Schlusspunkt (66.): Hattrick, Spiel entschieden. Keseroglu lobte den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, wie in der letzten Woche. Und deswegen war es ein verdient gutes Spiel von uns.“

Weiden kämpft – aber individuelle Fehler werden hart bestraft

Trotz der vierten Niederlage im achten Spiel wollte Weidens sportlicher Leiter Keskin Kilic den Auftritt seiner Mannschaft nicht schlechtreden. Im Gegenteil: „Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt – und das mit neun fehlenden Spielern. Die Hohkeppeler sind in unserer Liga quasi das Bayern München.“

Weiden habe sich laut Kilic „mutig und mit Herz“ präsentiert: „In der ersten Halbzeit haben wir Vollgas gegeben, nach dem 0:1 nicht aufgegeben und den Ausgleich gemacht.“ Nach der Pause jedoch „haben wir ein paar unnötige Fehler gemacht, die Hohkeppel eiskalt ausgenutzt hat“.

Das 1:4-Niederlage sei laut Kilic zu hoch ausgefallen, denn auch die Teutonia sei gefährlich vor das Hohkeppeler Tor gekommen und hatte zudem Alu-Pech. Besonders hob er Youngster Rüzgar Zorbozan hervor: „Unser 19-jähriger Abwehrspieler hat heute erst sein zweites Seniorenspiel gemacht – das war stark.“

Zum Schluss sendete er noch ein kämpferisches Signal: „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Mit dieser Einstellung werden wir in den kommenden Spielen wieder punkten!“