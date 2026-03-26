GUGIs Plauderecke – Folge 18

GUGIs Plauderecke – Die Folge mit Flo und Marco

(und einem absoluten Knaller-Gast…)

Moin, moin, liebe Fußballverrückte, Derby-Junkies und Kreisliga-Süchtige!

Willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer liebsten Plauderecke – und heute wird’s richtig emotional, richtig lokal und richtig schonungslos!

Flo und Marco sitzen wieder beisammen – und das Thema brennt wie der Rasen im Mai: Das Rhein-Derby!

Gustorf vs. Wevelinghoven Nord in Liga B!!

Aktueller Stand in der Kreisliga B Gruppe 1?

Platz 1: Spvgg Gustorf/Gindorf – die Jungs thronen oben, die Formkurve zeigt steil nach oben, die Defensive steht wie ’ne Wand und vorne geht’s richtig ab!

Platz 2: Wevelinghoven Nord – hungrig, bissig und mit ganz viel Unterstützung von oben.

Und genau DAS ist heute das schonungslos offene Thema: Wer hat die besseren Karten? Wer patzt als Erster? Wer schnappt sich am Ende vielleicht die Meisterschaft?

Flo und Marco legen alles auf den Tisch – ohne Filter, ohne Kuscheln, mit viel Lokalkolorit und den ein oder anderen kleinen Seitenhieb.

Aber haltet euch fest… Flo hat noch ’ne Überraschung im Ärmel für Marco vorbereitet!

Plötzlich sitzt er mit am Tisch: Danny Förster – DIE Tormaschine schlechthin, Goalgetter aus der Region, Mann für die entscheidenden Dinger und Legende im Amateurfußball!

Aus dem kleinen Überraschungs-Gast wird schnell ein richtig geiler, ehrlicher, lustiger Talk – genau so, wie ihr GUGIs Plauderecke kennt und liebt: viel Gelächter, harte Wahrheiten und am Ende alle mit einem fetten Grinsen im Gesicht.

Danny der Tormaschine Förster ist in da House – und er haut richtig rein!

Gönnt euch die Folge, Leute. Zieht euch ’nen Kaltgetränk auf, macht’s euch gemütlich und lasst euch diesen Talk nicht entgehen.

Rhein-Derby-Feeling in der Kreisliga B, Tabellenkrimi pur und ein Gast, der weiß, wo das Leder reingehört.

Ab in die Ohren – GUGIs Plauderecke mit Flo, Marco und Danny Förster!

🔥⚽