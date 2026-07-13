 2026-07-09T13:54:06.091Z

Vereinsnachrichten

GUGIs neue Folge mit Simon Büttgenbach 🔴⚪️🔵

von Florian Kohnke · Heute, 00:12 Uhr · 0 Leser
der eine von GUGIs, Simon & der andere
der eine von GUGIs, Simon & der andere – Foto: El Presidente Nils

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GUGIs neue Folge – Die sportlichen Leiter ⚽🎙️


GUGIs are back! Dieses Mal mit Special Guest Simon Büttgenbach – ein echtes Kind des Fußballs im Rhein-Kreis Neuss.

https://open.spotify.com/episode/7lPm1kXBPQPcXVWeb8hF9w?si=-Da14uavQUqlYAs-uwSchA

Vom Bordstein zur Skyline – oder besser gesagt: von Wevelinghoven nach Monheim. Diese Folge ist so gut geworden, dass ihr sie einfach hören müsst!


So viel Fußballwissen, so viele Insidergeschichten, so viel Leidenschaft für den Sport – und dabei wurde auch noch jede Menge gelacht.


Warum Maik Odenthal der beste Linksfuß ist, den Simon kennt, warum sich die Arbeit von Marco und Simon gar nicht so sehr unterscheidet und weshalb am Ende gilt: Kreisliga oder Oberliga – Hauptsache Fußball.

https://open.spotify.com/episode/7lPm1kXBPQPcXVWeb8hF9w?si=-Da14uavQUqlYAs-uwSchA


Hört rein und gönnt euch die neue Folge! 🤙⚽🎧