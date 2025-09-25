Gütersloher Bezirksliga-Spieler für das "Kacktor des Monats" nominiert

Die Wahl zum "Kacktor des Monats" in Arnd Zeiglers WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" ist Kult, genießt bei seinen Gewinnern aber keinesfalls an Prestige und Ansehen. Nominiert wurde nun auch ein heimischer Amateur-Kicker für den Monat August: Marvin Theismann (25) vom Gütersloher Bezirksliga-Aufsteiger SV Spexard.

Am 2. Spieltag waren Theismann und Spexard bei der SpVg Steinhagen zu Gast und bereits in der sechsten Spielminute war es passiert. Ein langer Ball von Steinhagens Patrick Ruske landete bei Marvin Theismann. Der Sommerneuzugang von RW Mastholte wollte die Kugel mit dem Kopf zu Torhüter Yusuf Temin befördern, damit dieser den Ball mit den Händen aufnehmen kann. Doch die Abstimmung passte in diesem Moment wohl ganz und gar nicht, die Rückgabe mutierte zur Bogenlampe über Temin hinweg und landete zur Steinhagener Führung im Spexard-Gehäuse. Zu ärgerlich, dass staige.tv diesen Fauxpas auch noch aufzeichnete.

"Da war schon ein kurioses Tor. Wenn diese Szene 100 Mal passiert, geht der Ball 99 Mal nicht rein – nur diesmal", erinnert sich Theismann im Gespräch mit der "Neuen Westfälischen". Der Ball sei ihm auch ein bisschen "vertickt".

Kurios: Zeigler und sein Team haben Theismanns Mitspieler Max Linnenkamp für das "Kacktor des Monats" nominiert, da er fälschlich im offiziellen Spielbericht als Eigentorschütze angegeben wurde. "Das tut mir für meinen Mitspieler natürlich leid", so Theismann.