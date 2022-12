Gütersloh und Sprockhövel trennen sich Remis - Bamenohl souverän Der letzte Spieltag der Oberliga-Hinrunde 2022/23 ist Geschichte.

Da der TuS Bövinghausen aufgrund des Spielausfalls in Siegen keine Punkte sammeln konnte, wird der SC Preußen Münster II an der Spitze überwintern. Gegen Victoria Clarholz gelang den Jungadlern ein souveräner 3:0-Heimerfolg. Für die so stark gestarteten Ostwestfalen war es zum Jahresabschluss die dritte Niederlage in Folge ohne eigenen Torerfolg.

Der SC Paderborn 07 II wird auf Platz 3 hinter Bövinghausen in das neue Jahr starten, da beim 1. FC Gievenbeck ein 0:2-Pausenrückstand noch gedreht wurde. Auch der ASC 09 Dortmund wird hochzufrieden in die Winterpause gehen. Der 2:1-Sieg gegen die SpVgg Vreden war der vierte Dreier in Folge, womit der Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt ist. Die Münsterländer liefen auf der letzten Rille, sogar Coach Engin Yavuzaslan musste sich für die Schlussviertelstunde einwechseln.

Ebenfalls von mehr darf man beim SV Schermbeck träumen. Der souveräne 5:1-Heimerfolg gegen den TuS Erndtebrück war der siebte Sieg in den letzten acht Spielen. Trotz Platz 8 nach der Hinrunde gehört man zur erweiterten Spitzengruppe, die noch alle Chancen hat. Tolga Özdemir leitete den Sieg mit einem lupenreinen Hattrick ein, Routinier Nikolai Zugcic setzte in seiner letzten Schermbecker Partie den Schlusspunkt.

Am Sonntag setzte die SG Finnentrop/Bamenohl ein Ausrufezeichen in Richtung Klassenerhalt und deklassierte den Delbrücker SC, der neben dem TuS Ennepetal auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Das Heimspiel des FC Gütersloh geriet zum Spiegelbild der gesamten Hinrunde. Rückstand, Führung und doch nur ein Remis gegen die TSG Sprockhövel. Im Mittelfeld besiegte der FC Eintracht Rheine die Sportfreunde Lotte mit 4:2.

Wie eingangs erwähnt fiel das Duell der Sportfreunde Siegen mit Spitzenreiter TuS Bövinghausen frühzeitig aus. Auch das Heimspiel von Westfalia Rhynern gegen den TuS Ennepetal wurde abgesagt.