Gütersloh und Fortuna patzen - Spielunterbrechung in der Südstadt

Englische Woche in der Regionalliga West. Mit drei Partien startete der 8. Spieltag bereits am Dienstagabend - und wie! Großchancen am laufenden Band, eine Pyro-Unterbrechung sowie der Ausgleich in der achten Minute der Nachspielzeit, all das hielt der Spieltag bereit. Den Sprung an die Spitze verpassten dabei sowohl der FC Gütersloh als auch Fortuna Köln. Der SC Wiedenbrück holte einen Punkt gegen Bochum.

Eine sechsköpfige Spitzengruppe hat sich in der Liga ein wenig abgesetzt. Mit Gütersloh und Fortuna Köln waren zwei Teams am Dienstagabend im Einsatz. Die Konkurrenz wird den Ausgang der Partien sicherlich genau verfolgen. Besonders die Siegener, als Aufsteiger mit fünf Siegen und zwei Unentschieden stark in die Saison gestartet, könnten ansonsten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Sie sind am Mittwoch gegen die Sportfreunde Lotte gefordert.

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund hat sein Heimspiel gegen den FC Gütersloh gewonnen. Nach starker Anfangsphase der Borussen glich sich das Spiel zunehmend aus, sodass es letztlich ohne Tore in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel brachte ein ruhender Ball die Führung für die Hausherren. Ben Hüning stand bei einem Eckball völlig frei und köpfte zur Führung ein (50.). Babis Drakas setzte das Spielgerät wenig später knapp über die Latte (66.). Nur Augenblicke später klingelte es auf der anderes Seite. Güterslohs Torjäger Patrik Twardzik versenkte aus zentraler Position zum 1:1-Ausgleich. Es ging weiter Schlag auf Schlag. Gerade einmal vier Zeigerumdrehungen später war Drakas aus 17 Metern erfolgreich. Unhaltbar platzierte er die Kugel im Winkel. In der Schlussphase drückte der FCG auf den erneuten Ausgleich, kam aber nicht mehr zum Torerfolg. _______________ 90.+8 - Fortuna rettet Punkt gegen Bocholt

Was ein Finale zwischen Fortuna Köln und dem 1. FC Bocholt. Vor 2.379 Zuschauern im Kölner Südstadion begannen die Gäste offensiv. Das sollte sich schon früh auszahlen. Nach einer Balleroberung im Kölner Angriffsspiel schaltete der FCB blitzschnell um. Am Strafraum kam der Ball schließlich zu Jonas Carls der direkt abzog. Sein Schuss wurde noch abgefälscht, schlug aber trotzdem zum 1:0 ein (13.). In der Folge bestimmten die "Schwatten" das Geschehen, kamen aber zu keinem weiteren Torerfolg bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel folgte eine längere Spielunterbrechung, als die Heimfans eine Pyroshow zeigten. Gut acht Minuten war die Partie pausiert. Zwei taktische Fouls von Maximilian Adamski bescherten ihm innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und damit den Platzverweis (64./67.). Die Unterzahl währte jedoch nur kurz, drei Minuten später sah auch der schon vorbelastete Adrian Stanilewicz die Ampelkarte. Die Südstädter drückten immer mehr auf den Ausgleich, doch sie mussten sich noch gedulden. Nach einer Ecke drückte Luca Majetic in der achten Minute der Nachspielzeit das Leder über die Linie - 1:1. Fast wäre noch das 2:1 geglückt, letztlich wurden die Punkte aber geteilt _______________ Nullnummer zwischen Wiedenbrück und Bochum

Keine Tore und dementsprechend auch keinen Gewinner gab es im Duell zwischen dem SC Wiedenbrück und der U23 des VfL Bochum. Die startete furios in die Partie. Lennart Koerdt (4.) sowie Luis Hartwig (5.) vergaben gleich zu Beginn gute Gelegenheiten. Auch Benjamin Dreca hatte die Bochumer Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am SCW-Keeper (13.). Bis die Hausherren zum ersten Torabschluss kamen, sollte es bis zur 33. Minute dauern. Nikola Aracic kam nach einer Ecke an den Ball, verzog im Abschluss aber. Kurz vor der Pause ließ der SCW weitere Chancen ungenutzt. Die Zuschauer sahen bis dahin ein packendes Duell, bei dem nur die Tore fehlten. Und so ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Großchancen auf beiden Seiten gab es zuhauf, nur über die Linie wollte der Ball einfach nicht. Insgesamt investierte Wiedenbrück etwas mehr, mit dem Punkt dürften aber beide Seiten zufrieden sein. _______________ >>> Das ist der Spielplan der Regionalliga West

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Lotte

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Paderborn 07 II

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Siegen

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSVg Velbert

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bonner SC - SV Rödinghausen

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - FC Schalke 04 II

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II

So., 21.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Dortmund II