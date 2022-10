Gütersloh schlägt Bövinghausen - Rhynern vs. Münster II Remis Zwei Partien des 10. Spieltags sind bereits absolviert.

Am Freitagabend holte sich der Delbrücker SC durch einen späten Ausgleich einen Punkt gegen Victoria Clarholz. Die Sportfreunde Siegen reichten am Samstag die Rote Laterne durch einen klaren 3:0-Erfolg beim TuS Ennepetal weiter.

Eintracht Rheine – SV Schermbeck 0:1 (0:1)

Eintracht Rheine: Cornelius Watta (62. Ramon Büsken), Hannes Hesping (43. Adrian Knüver), Mick Schüttpelz (46. Viktor Maier), Joschka Brüggemann, Alexander Bügener, Timon Schmitz (58. Paul Dreesen), Julius Hölscher, Mirko Janning, Fabian Kerelaj, Gino Lago-Bentron (83. Pascal Petruschka), Georges Arthur Baya Baya - Trainer: Rainer Sobiech

SV Schermbeck: Cedric Drobe, Yannick Babo, Jan Bachmann, Alexander Schlüter, Tobias Hötte (72. Jos Krechting), Miles Grumann (79. Marius Lackmann), Lukas Steinrötter, Paul Stieber (76. Gabriel Cavar), Bilal Can Özkara (85. Dario Gerling), Malte Grumann, Tolga Özdemir (90. Leon Gensicke) - Trainer: Richard Paul Weber - Trainer: Sleiman Salha

Schiedsrichter: Christian Buschmann () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tolga Özdemir (15.)

Besondere Vorkommnisse: Bilal Can Özkara (SV Schermbeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ramon Büsken (69.).