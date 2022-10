Gütersloh schlägt Bövinghausen klar - Rhynern vs. Münster II Remis Der FC Gütersloh war der Gewinner des 10. Spieltags und setzte ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegskampf.

Dort rangiert nun der seit sechs Spielen sieglose Delbrücker SC sowie der TuS Ennepetal, der auf vier Niederlagen in Folge zurückblickt.

Im Abstiegskampf landete der SV Schermbeck einen ganz wichtigen Dreier beim FC Eintracht Rheine und verließ wie die bereits am Samstag siegreichen Sportfreunde Siegen die beiden direkten Abstiegsplätze.

Der ASC 09 Dortmund stieß nach dem Trainerwechsel den Bock um und gewann in Lotte mit 2:0.

Von einem frühen Rückstand gegen Spitzenreiter TuS Bövinghausen erholten sich die Ostwestfalen sofort und drehten die Partie bis zur Pause mit drei Toren. So konnte sich der FCG auf der Führung ausruhen und auf Konter beschränken, wovon einer in der 84. Minute für den 4:1-Endstand sorgte.

Eintracht Rheine – SV Schermbeck 0:1 (0:1)

Eintracht Rheine: Cornelius Watta (62. Ramon Büsken), Hannes Hesping (43. Adrian Knüver), Mick Schüttpelz (46. Viktor Maier), Joschka Brüggemann, Alexander Bügener, Timon Schmitz (58. Paul Dreesen), Julius Hölscher, Mirko Janning, Fabian Kerelaj, Gino Lago-Bentron (83. Pascal Petruschka), Georges Arthur Baya Baya - Trainer: Rainer Sobiech

SV Schermbeck: Cedric Drobe, Yannick Babo, Jan Bachmann, Alexander Schlüter, Tobias Hötte (72. Jos Krechting), Miles Grumann (79. Marius Lackmann), Lukas Steinrötter, Paul Stieber (76. Gabriel Cavar), Bilal Can Özkara (85. Dario Gerling), Malte Grumann, Tolga Özdemir (90. Leon Gensicke) - Trainer: Richard Paul Weber - Trainer: Sleiman Salha

Schiedsrichter: Christian Buschmann () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tolga Özdemir (15.)

Besondere Vorkommnisse: Bilal Can Özkara (SV Schermbeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ramon Büsken (69.).