Gütersloh schielt auf Platz zwei, Bocholt auf versöhnlichen Abschluss

Einen Zähler aus den ersten fünf Spielen - und den auch noch gegen Türkspor Dortmund (2:2) - so lautete die anfängliche Bilanz des FC Gütersloh. Fans, Verantwortliche und Beobachter durften sich verständlicherweise danach auf einen harten Abstiegskampf einstellen, stattdessen machten die Ostwestfalen eine ergebnistechnische 180-Grad-Wende. Um das noch einmal zu verdeutlichen: Würden die ersten fünf Spiele komplett aus der Wertung genommen, stünde Gütersloh sogar an der Tabellenspitze.

Befreites Bocholt

Im Leerlauf wird die Aufgabe gegen Bocholt dennoch nicht zu bewältigen sein. Unter der Regie von Christopher Schorch zeigten sich die Schwatten im neuen Jahr wesentlich formverbessert, zogen sich auch gegen das zuletzt wahrlich undankbare Programm gegen Borussia Mönchengladbach II (2:2), den MSV Duisburg (1:1) und die Sportfreunde Lotte (3:4) ordentlich aus der Affäre. Jedenfalls dürfte Leistungsträger Raphael Assibey-Mensah wohl nicht für die kommende Aufgabe zur Verfügung stehen. Den besten Torjäger des FCB plagt eine Muskelverletzung.

Dennoch wird Bocholt die Partie ohne wesentlichen Erfolgsdruck angehen können. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, viel mehr als ein einstelliger Tabellenplatz wird auch bei einer Erfolgsserie zum Saisonendspurt nicht herausspringen. Die intrinsische Motivation wird in Gütersloh also noch einmal einen Tacken höher als in Bocholt sein.

