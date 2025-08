Gütersloh nach Tor-Spektakel Tabellenführer, RWO mit Fehlstart

Mit den vermeintlich schwierigsten Auftaktprogramm blieb der FC Gütersloh als bislang einziges Team auch im zweiten Saisonspiel schadlos. Auch gegen den 1. FC Bocholt fuhr die Elf von Julian Hesse die volle Punktzahl ein und beglückte die Zuschauer dabei mit einem waschechten Spektakel. Nur noch die Sportfreunde Siegen könnten am Sonntag gegen Borussia Dortmunds U23 an den Oswestfalen vorbeiziehen.

Fortuna Düsseldorf II – RW Oberhausen 1:0

Fortuna Düsseldorf II: Florian Schock (76. Tobias Pawelczyk), David Savic, Leonard Brodersen, Noah Förster, Elias Egouli, Leo Mirgartz, Simon Vu, Karim Affo (46. Lennart Garlipp), Sima Suso, Deniz Bindemann (76. Si-woo Yang), Charlison Benschop (64. Mechak Quiala-Tito) - Trainer: Jens Langeneke

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (81. Ayman Aourir), Nico Klaß, Mustafa Kourouma (63. Simon Ludwig), Lucas Halangk (63. Burinyuy Nyuydine), Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (72. Christopher Schepp), Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (46. Seok-ju Hong), Alexander Mühling - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 830

Tore: 1:0 David Savic (53.)

Besondere Vorkommnisse: Moritz Stoppelkamp (RW Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (84.).

Reserven-Duell endet ohne Sieger

Kein Sieger zwischen Paderborn und Schalke. – Foto: Imago Images

In einem zweikampfbetonten Spiel stach der SCP zuerst. Georg Ermolaev wurde mit einem exzellenten Steilpass in die Spitze geschickt und vollendete den Angriff mit dem Treffer zum 1:0 (33.). Schalke ließ sich in der Folge aber nie wirklich abschütteln . Nach einem Durcheinander im Strafraum von Paderborn wurden den Knappen ein Strafstoß zugewiesen. Diesen übernahm Yassin Ben Bella, der Paderborn-Keeper Florian Pruhs mit einem Treffer in den Winkel verlud (71.). FC Schalke 04 II – SC Paderborn 07 II 1:1

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Lamby, Martin Wasinski (68. Mika Khadr), Henning Matriciani (68. Max Hauswirth), Mertcan Ayhan, Yassin Ben Balla, Edion Gashi (68. Pierre-Michel Lasogga), Paul Pöpperl, Mauro Zalazar (46. Tristan Osmani), Jakob Sachse (79. Jean-Paul Ndiaye) - Trainer: Jakob Fimpel

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (56. Lenny Hennig), Tim Böhmer, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger (88. Max Ritter), Travis de Jong (77. Fedir Babak), Georg Ermolaev (88. Luca Löwelt) - Trainer: Thomas Bertels

Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Georg Ermolaev (33.), 1:1 Yassin Ben Balla (71. Foulelfmeter)

______ Lotte müht sich zum ersten Dreier

Die erste ordentliche Gelegenheit verzeichnete Eduard Probst, der mit seinem Abschluss an stark reagierenden Ron Meyer scheiterte (7.). Lotte steckte wiederum nicht auf und hatte mit der ersten großen Chance direkt Erfolg. Ben Klefisch wurde im Strafraum zu viel Platz gewährt und wie in der Vorwoche blieb der Zugang des KFC Uerdingen eiskalt: 1:0 (18.). Die Antwort folgte auf dem Fuße. Paterson Chato schickte Probst auf die Reise, der Meyer nahe der Strafraumkante überlupfte (23.). In der Folge hatte Lotte leicht optische Vorteile, doch wenig nennenswerte Chancen. Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten, als Leon Demaj per Sololauf durch die SVR-Abwehr marschierte und auch beim Abschluss die Nerven behielt (49.). Rödinghausen machte in der Schlussphase noch einmal ordentlich Druck und erhielt mit einem Strafstoß in der Nachspielzeit die Ausgleichschance auf dem Silbertablett, doch Probst vergab aus elf Metern (90.+1). Nach einer umkämpften weiteren Nachspielzeit war Schluss, Lotte rettete die drei Punkte ins Ziel. SV Rödinghausen – Sportfreunde Lotte 1:2

SV Rödinghausen: Flemming Niemann, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Marco Hober (60. Leonard Köhler), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (60. Ansgar Kuhlmann), Simon Breuer (83. Abdul Fesenmeyer), Niklas Szeleschus (59. Cottrell Ezekwem), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix

Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Luca Horn (79. Jonathan Riemer), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla (56. Marc Heider), Leon Demaj (79. Andreas Wiegel), Diamant Berisha (71. Luca Kerkemeyer) - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld)

Tore: 0:1 Ben Klefisch (18.), 1:1 Eduard Probst (23.), 1:2 Leon Demaj (49.)

Besondere Vorkommnisse: Eduard Probst (SV Rödinghausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (90.).

______ Müde Nullnummer in der Domstadt

Eher schlafmützig begannen beide Seiten. Viele Abspielfehler zerstörten jedoch immer wieder den Spielfluss, echte Torchancen waren so lange Zeit reinen Mangelware. Erst kurz vor Halbzeitpfiff kam Lirim Jashari mit seinem Abschluss der Führung besonders nahe, doch traf nur den Pfosten (41.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine für den neutralen Zuschauer dürftige Angelegenheit. Nach etwas über einer Stunde dann ein Deja-Vu-Erlebnis für die Kölner: Niklas Jahn musste nach wiederholtem Foulspiel das Feld verlassen, wie im Eröffnungsspiel durfte die Fortuna also in Überzahl zu Ende spielen. Doch sonderlich konkret wurden die Vorstöße des Teams von Mathias Mink nicht. Nur Bochum meldete sich noch einmal vorne an, Benjamin Drecas Versuch wurde noch leicht touchiert und landete neben dem Pfosten (72.). Mehr passierte nicht. Köln bleibt ungeschlagen und Bochum fährt die ersten Punkte der Saison ein.

Fortuna Köln bleibt ungeschlagen. – Foto: Imago Images

SC Fortuna Köln – VfL Bochum II 0:0

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (83. Nicolas Westerhoff), Luca Majetic (60. Nico Thier), Georg Strauch (18. Adrian Stanilewicz), Kevin Brechmann (83. Vleron Statovci), Timo Bornemann (60. Suheyel Najar), Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink - Trainer: Martin Grund - Trainer: Hamdi Dahmani

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Henri Matter (90. Vahidin Turudija), Keanu Kerbsties, Luis Hartwig (81. Lennart Koerdt), Lirim Jashari (81. Ben Heuser), Jonathan Akaegbobi (60. Benjamin Dreca) - Trainer: Heiko Butscher - Trainer: Frank Heinemann - Trainer: Simon Schuchert

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 1831

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Niklas Jahn (67./VfL Bochum II/Wdh. Foulspiel ) ______ Urbichs Hattrick sorgt für Ernüchterung bei Bonn

Die Euphorie vom ersten Saisonspiel ist auf Seiten des BSC schon nach der Anfangsphase verflogen. Lion Schweers köpften nach einem Eckball vollkommen unbedrängt zur Führung ein (18.). Im zweiten Durchgang drehten die Fohlen dann auf. Jan Urbich übernahm zunächst vom Strafstoß die Verantwortung (48.) und legte in der 70. und 78. Spielminute mit zwei weiteren Treffern nach. Bonn rutscht durch die deutliche Niederlage ins Tabellenmittelfeld, während die Gladbacher sogar Platz zwei einnehmen. Bonner SC – Borussia Mönchengladbach II 0:4

Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer, Felix Erken (64. Julijan Popović), Tobias Peitz (21. Leon Augusto), Hendrik Strobl (46. Yannik Schlößer), Serhat Koruk (70. Eray Isik), Robin Bird (64. Jonas Berg) - Trainer: Sascha Glatzel

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Lion Schweers, Joshua Uwakhonye (78. Antonio Jozanovic), Divine Dillon Berko (51. Yannick Michaelis), Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (72. Justin Adozi), Kemal Cirpan (78. Julian Korb), Kilian Sauck, Jan Urbich (78. Yannik David Dasbach) - Trainer: Eugen Polanski

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 2375

Tore: 0:1 Lion Schweers (18.), 0:2 Jan Urbich (48. Foulelfmeter), 0:3 Jan Urbich (70.), 0:4 Jan Urbich (78.)

______ Köln mit Achtungserfolg gegen Wiedenbrück

Die Kölner erwischten den besseren Start. Nach einer Flanke von der linken Seite wurde Luiz Labenz' Kopfball zunächst abgeblockt, im zweiten Versuch tunnelte er aus kurzer Distanz Keeper Marcel Hölscher zur Führung (37.). Kurz darauf war Labenz erneut beteiligt. Der Zugang zog dynamisch nach innen und legte auf Emin Kujovic ab, der nahe der Strafraumkante zum 2:0 versenkte (45.). Köln verwaltete in der Folge die Führung und legte in der Schlussphase noch einmal nach. Luca Dürholtz trieb den Ball bei einem Konter nach vorne und leitete weiter auf Safyan Touré, der einen Haken nach innen schlug und sicher zum 3:0 verwandelte (80.). 1. FC Köln II – SC Wiedenbrück 3:0

1. FC Köln II: Luis Hauer, Marvin Ajani, Luc Dabrowski (85. Yannick Mausehund), Max Lippert, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Etienne Borie (46. Arda Süne), Patrik Kristal (84. Fayssal Harchaoui), Luca Dürholtz, Nilas Yacobi (80. Malek El Mala), Luiz Labenz (69. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (55. Joschka Kroll), Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Saban Kaptan, Benjamin Friesen (46. Sebastian Mai), Mats Brune (79. Iskender Aslan), Vigo Wernet (46. Marlon Lakämper), Davud Tuma, Matvey Obolkin (46. Konstantin Gerhardt) - Trainer: Sascha Mölders

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1000

